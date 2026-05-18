Un nuevo radar "inteligente" podría implementarse en las rutas argentinas

El sistema instala dos o más cámaras en distintos puntos de una ruta o autopista. Cada dispositivo registra la patente y el horario exacto de paso del vehículo. Con esos datos, el software calcula automáticamente la velocidad promedio del recorrido.

Si el conductor supera el límite permitido en el tramo controlado, el sistema genera automáticamente la infracción correspondiente.

camaras

Claves del nuevo sistema de control

Mide la velocidad promedio y no solo un instante puntual.

Impide evitar multas frenando antes del radar.

Puede instalarse en rutas y autopistas urbanas.

Utiliza monitoreo digital y bases de datos integradas.

Requiere señalización específica en los tramos controlados.

Especialistas en seguridad vial consideran que esta tecnología puede ayudar a reducir accidentes y fomentar una conducción más constante y previsible. En distintos estudios internacionales, los radares aparecen como herramientas efectivas para disminuir excesos de velocidad y víctimas fatales.

En Argentina, la iniciativa todavía se encuentra en etapa de análisis y debería atravesar procesos de homologación y aprobación técnica antes de entrar en funcionamiento. De avanzar, marcaría un cambio importante en la forma de fiscalizar la velocidad en las rutas del país