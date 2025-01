Un espacio proyectado para un nuevo comienzo: perdona, sana y transforma tu vida / Por Romina Atencio

Muchas veces suelen sentir que necesitan huir y salir de las ciudades para poder realmente cortar con esta rueda enfermante. En estas búsquedas, comienzan también a gestarse espacios que dan respuesta a estas necesidades de cambio y transformación. Un poco en esa búsqueda de reconexión estaban Melina y Adrián cuando se conocieron y crearon HolisticaMente Ser. Un espacio que nació en San Martín de los Andes, Neuquén, una pequeña aldea de montaña rodeada de naturaleza en la Patagonia argentina, donde sus fundadores, Melina Sosa y Adrián Vella, se conocieron. Ambos estaban en la búsqueda. y buscando se encontraron.

Hoy Holisticamente Ser es más que un espacio. Es una empresa que nace desde la mirada de ambos, Meli es Bioquímica (UNNE); profesora de yoga, terapeuta holística en biodescodificación y Flores de Bach. Adri es Investigador y educador con más de 25 años de experiencia. Facilitador de Aprendizaje Experiencial y facilitador de Un curso de milagros. Hoy quiero acercarles esta historia, que me parece no sólo mágica por su génesis, sino también mágica por su propósito. Por eso hablé con Melina y Adrián para que me cuenten más.

-Meli, Adri, ¿qué es Holísticamente Ser?

-Es un método terapéutico holístico que atiende todas las dimensiones del ser humano para su desarrollo: cuerpo, mente, emociones y espíritu. Hoy es también una empresa para el desarrollo humano, transformación y bienestar de las personas. Su lema es Integrar y sanar. “HolísticaMente Ser, tu espacio para el bienestar y el equilibrio” Su misión es Inspirar a las personas a conectar con su Ser interior y facilitar experiencias para el bienestar integral a través de herramientas transformadoras, conocimientos científicos y holísticos. Promover una conexión profunda con la naturaleza cultivando una comunidad consciente y compasiva.

-¿Y cómo se trabaja con este método?

- Nos valemos de múltiples herramientas. Nuestra mirada terapéutica es amplia. Vemos a las personas como seres multidimensionales. Las personas no somos solamente un cuerpo sino también la complejidad de todo nuestro ser: emociones, creencias, nuestro sistema familiar, etc. Nos nutrimos tanto de la psicología humanista como de la Biodescodificación, el yoga y la meditación. Paralelamente uno de nuestros ejes rectores es Un curso de milagros “UCDM”, un sistema de enseñanza universal que a través de ejercicios prácticos mejora nuestra percepción. Nuestra característica distintiva es que trabajamos en equipo para atender las consultas individuales o de pareja.

Nuestros consultantes son personas que buscan resolver un problema o conflicto personal o personas que buscan potenciar sus vidas y crecer en diferentes áreas cómo los vínculos, finanzas, sexualidad o desean hacer un cambio de vida y no saben cómo empezar. Iniciamos el proceso terapéutico o de acompañamiento en su desarrollo humano, haciendo una revisión profunda del estado inicial del consultante. Guiamos su proceso combinando todas las herramientas disponibles según las necesidades y posibilidades de cada persona.

-Mencionaron que trabajan con Un Curso de Milagros, un texto que se hace cada día mas conocido, ¿Qué es Un Curso de Milagros o UCDM?

-“UCDM” es una poderosa herramienta de entrenamiento mental que transforma nuestra forma de pensar, enfocándose en el perdón y en la liberación del juicio o la culpa. Estos elementos son esenciales, ya que la culpa, el juicio y el miedo son desencadenantes de múltiples enfermedades. Al practicar UCDM mejoramos nuestra salud mental aprendiendo a observar nuestros pensamientos y emociones para gestionarlas adecuadamente. Además, fomentamos la espiritualidad y la conexión con Dios. Cómo decía el psicólogo suizo Carl G Jung “la conexión con el infinito es la clave de la plenitud”.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

-¿Por qué es tan importante la espiritualidad en estos procesos?

-La importancia de la espiritualidad trasciende las creencias religiosas y se manifiesta en una búsqueda universal de sentido y conexión. Numerosos estudios científicos, especialmente en el campo de las neurociencias, han demostrado que la práctica espiritual y la meditación regular pueden tener un impacto positivo en nuestro bienestar psicológico y físico. Al cultivar una conexión con algo más grande que nosotros mismos, podemos experimentar una mayor sensación de paz, propósito y resiliencia.

-Además de atender consultas, ¿qué actividades brindan a la comunidad?

-Ofrecemos cursos y talleres, tanto presenciales como virtuales, es decir online. También realizamos retiros en la naturaleza. Por ejemplo, recientemente realizamos los talleres presenciales “Perdona, Sana y Transforma tu vida” y “Sexualidad consciente”. Próximamente compartiremos el taller online “Transforma tu vida con Un Curso de Milagros” que incluye acompañamiento personalizado por 21 días, ejercicios prácticos de entrenamiento mental, meditaciones, contenidos sobre conceptos teóricos de neurociencias para entender nuestro cerebro, gestión emocional, clases y reuniones virtuales para compartir aprendizajes y realizar consultas. Las inscripciones continúan abiertas hasta el 27 de Enero.

-¿Cómo puede contactarse la gente con Uds.?

-Los invitamos ser parte de nuestra comunidad y seguirnos en Instagram y Facebook en: @holisticamente.ser para disfrutar de nuestro contenido gratuito, inscribirse a nuestros talleres, retiros o solicitar una consulta individual o de pareja. También pueden escribirnos por Whatsapp a los teléfonos 116-321 2504 o bien al 379-480-6192.