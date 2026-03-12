Un estudio detecta posibles riesgos ocultos del Ozempic

69b26ffbe9ff71101e7ddf80 Analizaron datos de casi 147 mil pacientes en Estados Unidos.

El especialista Clifford Rosen, experto en la relación entre medicamentos GLP-1 y salud ósea, que no participó en la investigación, señaló que el riesgo general sigue siendo bajo a nivel poblacional, pero puede ser más importante en ciertos grupos.

Entre ellos mencionó a adultos mayores y a mujeres posmenopáusicas, quienes ya tienen mayor probabilidad de sufrir fracturas. En esos casos, incluso un pequeño aumento del riesgo podría generar complicaciones importantes.

Los medicamentos basados en GLP-1, como Ozempic, se utilizan principalmente para tratar diabetes tipo 2 y obesidad, aunque en los últimos años también ganaron popularidad por su efecto en la pérdida de peso. Los especialistas remarcan que los resultados del estudio todavía requieren más investigaciones para confirmar el vínculo.