Un estudio detecta posibles riesgos ocultos del Ozempic

El trabajo fue realizado por especialistas en ortopedia clínica, quienes observaron que algunas personas bajo tratamiento presentaban roturas de tendones incluso tras movimientos cotidianos.
Un análisis de casi 147.000 historiales médicos en Estados Unidos encontró una posible relación entre medicamentos basados en GLP-1, como Ozempic, y un mayor riesgo de fracturas y roturas de tendones.
El uso de medicamentos que imitan la hormona GLP-1, entre ellos Ozempic, podría estar vinculado con un mayor riesgo de fracturas y lesiones en tendones, según un estudio reciente basado en registros médicos de Estados Unidos.
La investigación analizó 73.483 pacientes tratados con estos fármacos y los comparó con otros 73.483 que no los habían usado. En total, los especialistas revisaron cerca de 147.000 historiales clínicos provenientes de una base nacional de datos de salud, y luego de ajustar variables como edad, sexo, tabaquismo y enfermedades previas, detectaron un patrón que llamó la atención de los investigadores.
Según explicó uno de los autores del estudio, John Gabriel Horneff, el equipo encontró casos de roturas en zonas como el tendón de Aquiles, el manguito rotador del hombro y el pectoral mayor, y en varios registros, las lesiones aparecieron sin esfuerzos físicos extremos.
Los investigadores plantean que la pérdida rápida de peso, un efecto frecuente de estos medicamentos, podría alterar el equilibrio natural entre la formación y degradación del tejido óseo. Otra hipótesis es que el menor apetito que generan los fármacos provoque deficiencias nutricionales, lo que también impactaría en la salud de huesos y tendones.
El especialista Clifford Rosen, experto en la relación entre medicamentos GLP-1 y salud ósea, que no participó en la investigación, señaló que el riesgo general sigue siendo bajo a nivel poblacional, pero puede ser más importante en ciertos grupos.
Entre ellos mencionó a adultos mayores y a mujeres posmenopáusicas, quienes ya tienen mayor probabilidad de sufrir fracturas. En esos casos, incluso un pequeño aumento del riesgo podría generar complicaciones importantes.
Los medicamentos basados en GLP-1, como Ozempic, se utilizan principalmente para tratar diabetes tipo 2 y obesidad, aunque en los últimos años también ganaron popularidad por su efecto en la pérdida de peso. Los especialistas remarcan que los resultados del estudio todavía requieren más investigaciones para confirmar el vínculo.
