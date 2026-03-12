General |

Día del Escudo Nacional argentino: por qué se celebra el 12 de marzo y cuál es su origen

Cada 12 de marzo se celebra en Argentina el Día del Escudo Nacional, una fecha que recuerda la adopción oficial de este símbolo patrio en 1813, durante la histórica Asamblea del Año XIII.

El escudo fue establecido como sello oficial de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en un momento clave del proceso independentista, cuando el nuevo gobierno buscaba reemplazar los emblemas de la monarquía española por símbolos propios que representaran la soberanía y la identidad nacional.

La decisión quedó registrada el 12 de marzo de 1813, con la firma del presidente de la Asamblea, Tomás Antonio Valle, y del secretario Hipólito Vieytes. Desde entonces, el escudo se convirtió en uno de los principales símbolos patrios del país.

La creación del emblema estuvo vinculada al clima político de los primeros años de la Revolución. Tras la Revolución de Mayo, las autoridades revolucionarias comenzaron a reemplazar los símbolos coloniales.

Para 1813 ya existían otros emblemas patrios: la escarapela nacional, la bandera, creada por Manuel Belgrano,y el Himno, con letra de Vicente López y Planes. Sin embargo, el gobierno todavía utilizaba las armas de la corona española en documentos oficiales. Por eso, la Asamblea decidió crear un sello propio del nuevo Estado.

El diseño fue encargado al diputado Agustín José Donado, quien delegó la realización al orfebre peruano Juan de Dios Rivera Túpac Amaru. El resultado fue un escudo que combinó símbolos revolucionarios europeos, como el gorro frigio, con referencias americanas, como el sol incaico.

La oficialización definitiva del símbolo

Aunque el escudo comenzó a utilizarse desde 1813 en documentos y sellos oficiales, su forma definitiva fue establecida más de un siglo después.

En 1944, el gobierno argentino dictó el Decreto 10.302, que determinó que el sello utilizado por la Asamblea de 1813 debía ser considerado la representación oficial del Escudo Nacional, fijando sus proporciones y características para su uso en edificios públicos y documentos del Estado.

ADEMÁS: Día mundial del Riñón: el 10% de la población argentina tiene algún problema renal

Qué significa cada elemento del Escudo Nacional

Cada componente del escudo fue elegido por su significado político y simbólico, vinculado al proceso de independencia.

escudo-simbologia
El escudo combina símbolos de libertad y unidad, como el gorro frigio, los laureles y el apretón de manos entre las provincias.

El escudo combina símbolos de libertad y unidad, como el gorro frigio, los laureles y el apretón de manos entre las provincias.

Los colores celeste y blanco

  • El fondo del escudo está dividido en dos campos con los colores de la bandera argentina, que representan identidad nacional y unidad.

Los brazos entrelazados

  • Dos antebrazos estrechan sus manos como símbolo de unión y fraternidad entre las provincias.

La pica y el gorro frigio

  • La pica sostiene un gorro frigio rojo, símbolo universal de libertad asociado a las revoluciones del siglo XVIII.

El sol incaico

  • Ubicado en la parte superior, representa el nacimiento de una nueva nación y remite a las raíces indígenas del continente.

Las ramas de laurel

  • Rodean el escudo y simbolizan victoria y gloria, vinculadas a los triunfos del proceso independentista.

La cinta celeste y blanca

  • Une los laureles en la base y refuerza la idea de unidad nacional.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: En trámite - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados