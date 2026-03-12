Día del Escudo Nacional argentino: por qué se celebra el 12 de marzo y cuál es su origen

Cada 12 de marzo se celebra en Argentina el Día del Escudo Nacional, una fecha que recuerda la adopción oficial de este símbolo patrio en 1813, durante la histórica Asamblea del Año XIII.
El escudo fue establecido como sello oficial de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en un momento clave del proceso independentista, cuando el nuevo gobierno buscaba reemplazar los emblemas de la monarquía española por símbolos propios que representaran la soberanía y la identidad nacional.
La decisión quedó registrada el 12 de marzo de 1813, con la firma del presidente de la Asamblea, Tomás Antonio Valle, y del secretario Hipólito Vieytes. Desde entonces, el escudo se convirtió en uno de los principales símbolos patrios del país.
La creación del emblema estuvo vinculada al clima político de los primeros años de la Revolución. Tras la Revolución de Mayo, las autoridades revolucionarias comenzaron a reemplazar los símbolos coloniales.
Para 1813 ya existían otros emblemas patrios: la escarapela nacional, la bandera, creada por Manuel Belgrano,y el Himno, con letra de Vicente López y Planes. Sin embargo, el gobierno todavía utilizaba las armas de la corona española en documentos oficiales. Por eso, la Asamblea decidió crear un sello propio del nuevo Estado.
El diseño fue encargado al diputado Agustín José Donado, quien delegó la realización al orfebre peruano Juan de Dios Rivera Túpac Amaru. El resultado fue un escudo que combinó símbolos revolucionarios europeos, como el gorro frigio, con referencias americanas, como el sol incaico.
Aunque el escudo comenzó a utilizarse desde 1813 en documentos y sellos oficiales, su forma definitiva fue establecida más de un siglo después.
En 1944, el gobierno argentino dictó el Decreto 10.302, que determinó que el sello utilizado por la Asamblea de 1813 debía ser considerado la representación oficial del Escudo Nacional, fijando sus proporciones y características para su uso en edificios públicos y documentos del Estado.
Cada componente del escudo fue elegido por su significado político y simbólico, vinculado al proceso de independencia.
Los colores celeste y blanco
Los brazos entrelazados
La pica y el gorro frigio
El sol incaico
Las ramas de laurel
La cinta celeste y blanca
