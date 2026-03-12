Día del Escudo Nacional argentino: por qué se celebra el 12 de marzo y cuál es su origen

El diseño fue encargado al diputado Agustín José Donado, quien delegó la realización al orfebre peruano Juan de Dios Rivera Túpac Amaru. El resultado fue un escudo que combinó símbolos revolucionarios europeos, como el gorro frigio, con referencias americanas, como el sol incaico.

La oficialización definitiva del símbolo

Aunque el escudo comenzó a utilizarse desde 1813 en documentos y sellos oficiales, su forma definitiva fue establecida más de un siglo después.

En 1944, el gobierno argentino dictó el Decreto 10.302, que determinó que el sello utilizado por la Asamblea de 1813 debía ser considerado la representación oficial del Escudo Nacional, fijando sus proporciones y características para su uso en edificios públicos y documentos del Estado.

Qué significa cada elemento del Escudo Nacional

Cada componente del escudo fue elegido por su significado político y simbólico, vinculado al proceso de independencia.

escudo-simbologia El escudo combina símbolos de libertad y unidad, como el gorro frigio, los laureles y el apretón de manos entre las provincias.

Los colores celeste y blanco

El fondo del escudo está dividido en dos campos con los colores de la bandera argentina, que representan identidad nacional y unidad.

Los brazos entrelazados

Dos antebrazos estrechan sus manos como símbolo de unión y fraternidad entre las provincias.

La pica y el gorro frigio

La pica sostiene un gorro frigio rojo, símbolo universal de libertad asociado a las revoluciones del siglo XVIII.

El sol incaico

Ubicado en la parte superior, representa el nacimiento de una nueva nación y remite a las raíces indígenas del continente.

Las ramas de laurel

Rodean el escudo y simbolizan victoria y gloria, vinculadas a los triunfos del proceso independentista.

La cinta celeste y blanca