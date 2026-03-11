La UIA manifestó su "malestar" por los dichos de Milei contra los empresarios

Detrás de cada una de estas industrias “hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos, y están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional”.

Por eso, “cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”.

“Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino. Más aún cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios”, dijo la entidad que reúne a los industriales argentinos.