La UIA manifestó su "malestar" por los dichos de Milei contra los empresarios

Luego de que el presidente asegurara que los empresarios que defienden la industria nacional son “prebendarios”, la central fabril salió al cruce y advirtió que “no hay denuncias” contra los dueños de las compañías

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó este miércoles su “profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a "aquellos que defienden la industria nacional" -es decir, también los industriales argentinos- con expresiones que creemos injustas e infundadas”.

La UIA salió así a contestar las palabras que Milei dijo en Nueva York ante empresarios y banqueros, en los que criticó a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, y consideró que "son unos prebendarios"

“Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios”, sentenció el mandatario el martes.

Para la UIA, las palabras de Milei “distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país” en el que "a lo largo y ancho existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad”.

Detrás de cada una de estas industrias “hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos, y están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional”.

Por eso, “cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”.

“Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino. Más aún cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios”, dijo la entidad que reúne a los industriales argentinos.

