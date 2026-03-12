Lumilagro deja de fabricar en Argentina tras 83 años e importará termos desde China

import Lumilagro se convertirá prácticamente en una importadora de termos de China, India y Vietnam.

Además de la crisis económica, Lumilagro denuncia una falta total de controles que pone en riesgo a los consumidores. Según Nadler, en el país se consumen 4 millones de termos por año, pero entra la misma cantidad solo por contrabando desde Paraguay y el norte. Estos productos no cumplen con ninguna norma de seguridad: "Son termos tóxicos y truchos, cuando están en contacto con agua caliente desprenden metales cancerígenos", alertó el dueño de la marca, denunciando que el Estado no hace nada para frenar esto con el objetivo de bajar precios a cualquier costo.

En su planta de Tortuguitas, el trabajo cambió por completo. Ya no se fabrica el corazón del termo, sino que se dedican a la personalización con serigrafía de escudos de fútbol o personajes de Disney. Mientras tanto, analizan si conviene seguir fabricando botellas térmicas en el país o si terminan importando absolutamente todo de China.