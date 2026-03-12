Tucumán: empleado público le da un violento cabezazo a diputado libertario

Tras la agresión, el legislador quedó con la cara ensangrentada y debió ser trasladado al Hospital Regional de Concepción, donde fue atendido por médicos.

De acuerdo con el parte médico, Pelli sufrió un traumatismo encefalocraneano y una fractura del hueso nasal. Los profesionales le realizaron una tomografía para descartar lesiones cerebrales. Si bien el estudio no detectó daño neurológico, el diputado quedó en observación. “Fue una desgracia con suerte”, señalaron fuentes médicas que lo atendieron.

Quién es el agresor

Poco después del hecho, el agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, un hombre que se desempeñaría como empleado público.

De acuerdo con medios locales, Segura sería cercano al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, una vinculación que fue denunciada públicamente por dirigentes libertarios. La Policía de Tucumán intervino en el lugar y procedió a su detención, quedando a disposición de la Justicia provincial para avanzar con la investigación.

Repercusiones políticas

El episodio generó una fuerte repercusión política. Desde el bloque de La Libertad Avanza repudiaron el ataque y confirmaron que iniciaron acciones judiciales.

En un comunicado, señalaron que el hecho ocurrió mientras los diputados Federico Pelli, Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo se trasladaban para donar colchones y otros artículos a familias afectadas por las inundaciones.

“Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia, por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, expresaron desde el espacio.

El presidente Javier Milei también reaccionó tras la viralización del video y publicó un breve mensaje en redes sociales:

Embed ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO... https://t.co/lAjTg9zEBQ — Javier Milei (@JMilei) March 11, 2026

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, repudió la agresión y expresó su solidaridad con el legislador.

“La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos”, afirmó el mandatario en un comunicado.

Jaldo también confirmó que el agresor fue detenido y aseguró que el gobierno provincial colaborará con la investigación judicial.

“En momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes atraviesan las consecuencias de las inundaciones”, agregó.

La localidad de La Madrid, ubicada a unos 56 kilómetros de Las Termas de Río Hondo, se encuentra entre las zonas más golpeadas por el temporal que afecta al norte argentino. En las últimas horas, numerosas familias debieron autoevacuarse mientras continúan creciendo los ríos Marapa y San Francisco.