Tener personas problemáticas cerca podría acelerar el envejecimiento

Un estudio con más de 2.000 personas detectó que cada relación conflictiva frecuente podría aumentar cerca de 1,5 % el ritmo de envejecimiento biológico del organismo.
El contacto frecuente con personas problemáticas podría tener efectos más profundos de lo que se creía. según un estudio publicado en la revista científica PNAS, realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Indiana, el cual encontró una relación entre las interacciones conflictivas y un aumento en el ritmo de envejecimiento biológico.
La investigación analizó datos de más de 2.000 participantes de una encuesta de salud realizada en el estado de Indiana, en Estados Unidos en el cual, durante los últimos seis meses, los participantes respondieron preguntas sobre sus vínculos cotidianos, en particular si alguien de su entorno solía generar problemas, complicaciones o estrés en su vida diaria.
Además de las respuestas sobre relaciones personales, los especialistas evaluaron el estado general de salud de cada persona y analizaron muestras de saliva, lo que permitió estimar indicadores biológicos asociados al envejecimiento celular.
Según los resultados, por cada persona conflictiva adicional con la que alguien interactúa regularmente, el ritmo de envejecimiento biológico aumenta aproximadamente 1,5 %. Esto significa que, en términos estimados, una persona que convive con una relación difícil podría envejecer cerca de 1,015 años biológicos por cada año calendario, una diferencia pequeña pero que puede acumularse con el tiempo.
De todos modos, los investigadores aclararon que el estudio detecta una asociación, no una relación directa de causa y efecto. Byungkyu Lee, sociólogo de la Universidad de Nueva York y coautor del trabajo, explicó que los datos muestran una conexión entre relaciones problemáticas y envejecimiento, pero no prueban que una cause necesariamente la otra.
El estudio también observó que muchas de las relaciones consideradas problemáticas se encuentran dentro del entorno familiar. Padres e hijos fueron mencionados con mayor frecuencia que las parejas.
Fuera del ámbito familiar, aparecen compañeros de trabajo, vecinos o personas con las que se comparte vivienda, mientras que los amigos fueron señalados con menor frecuencia como fuentes de conflicto. Los investigadores también detectaron que las mujeres reportan más relaciones difíciles que los hombres, algo que los especialistas vinculan con una mayor sensibilidad a los efectos emocionales de los vínculos.
Ante este panorama, los autores sugieren establecer límites claros con personas que generan estrés constante y fortalecer los vínculos de apoyo, que están asociados con mejor salud y mayor bienestar a largo plazo.
