Tener personas problemáticas cerca podría acelerar el envejecimiento

De todos modos, los investigadores aclararon que el estudio detecta una asociación, no una relación directa de causa y efecto. Byungkyu Lee, sociólogo de la Universidad de Nueva York y coautor del trabajo, explicó que los datos muestran una conexión entre relaciones problemáticas y envejecimiento, pero no prueban que una cause necesariamente la otra.

Dónde aparecen más estos vínculos

El estudio también observó que muchas de las relaciones consideradas problemáticas se encuentran dentro del entorno familiar. Padres e hijos fueron mencionados con mayor frecuencia que las parejas.

Fuera del ámbito familiar, aparecen compañeros de trabajo, vecinos o personas con las que se comparte vivienda, mientras que los amigos fueron señalados con menor frecuencia como fuentes de conflicto. Los investigadores también detectaron que las mujeres reportan más relaciones difíciles que los hombres, algo que los especialistas vinculan con una mayor sensibilidad a los efectos emocionales de los vínculos.

Ante este panorama, los autores sugieren establecer límites claros con personas que generan estrés constante y fortalecer los vínculos de apoyo, que están asociados con mejor salud y mayor bienestar a largo plazo.