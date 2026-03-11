La irónica reacción de Villarruel sobre el viaje de Adorni y su esposa

ADORNI VILLARRUEL

En la última entrevista que dio el Presidente, y al ser consultado sobre el supuesto pedido de renuncia a la vicepresidenta, aseguró que eso no sucedera y que “ella es quien debe decidir” si continuar en su función o no: “Nos eligieron hasta el 2027”, coronó Milei.

Por su parte Adorni, durante una entrevista en el canal A24, confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su partida en Buenos Aires y explicó que: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$ 5.348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.

A raíz de su pedido, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión presidencial “porque no había otra forma”. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, aseguró el funcionario y agregó: “De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”.

Adorni fue denunciado penalmente por el viaje de su esposa junto a la comitiva

El abogado Gregorio Dalbon denunció al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de fondos públicos que su esposa viajó con la comitiva oficial a Nueva York. La presentación judicial se realizó ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas.

“Si (Adorni) se desloma o no no (trabajando) es una excusa válida”, dijo Dalbon ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”, agregó el abogado.

La denuncia

De acuerdo con información periodística de público conocimiento que dio cuenta que el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, habría utilizado el avión presidencial en un viaje oficial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, trasladando en dicha aeronave a su esposa.

Según surge de la propia explicación brindada públicamente por el funcionario, en diversos medios periodísticos, la presencia de su cónyuge en el vuelo presidencial no habría estado vinculada a funciones oficiales ni a actividades institucionales del Estado, sino que habría obedecido a circunstancias personales.

De confirmarse tales extremos, la utilización de recursos públicos -en particular, de una aeronave oficial destinada al transporte del Presidente de la Nación y comitivas oficiales- para trasladar a una persona sin función pública podría constituir una utilización indebida de bienes del Estado, susceptible de encuadrar en las figuras penales previstas en los artículo 260 del Código Penal de la Nación, denunció el letrado

En ese sentido, corresponde destacar que los bienes y recursos estatales sólo pueden ser utilizados con fines estrictamente vinculados al ejercicio de la función pública, por lo que su empleo para fines particulares o ajenos a la actividad oficial podría configurar una afectación ilegítima del patrimonio estatal.