De actriz porno al Senado: quién es la mujer que gano las elecciones en Colombia

Conocida artísticamente como Amaranta Hank, fue electa senadora por Pacto Histórico en Colombia y adelantó que impulsará leyes sobre trabajo sexual y derechos de las mujeres.

Las elecciones legislativas del pasado domingo en Colombia dejaron una figura que rápidamente captó la atención pública, Alejandra Omaña Ortiz, periodista y exactriz porno conocida artísticamente como Amaranta Hank, quienresultó electa senadora por el departamento Norte de Santander dentro del oficialista Pacto Histórico.

La dirigente, que llegará por primera vez a un cargo institucional luego de confirmarse el resultado electoral, señaló que la victoria la dejó en “shock” y que comienza a organizar su agenda de trabajo para el período legislativo.

Alejandra Omaña Ortiz, elegida senadora por Norte de Santander, se prepara para asumir su primera experiencia en un cargo público.

Omaña inició su carrera en el periodismo regional y luego participó en proyectos de comunicación independientes, en los que desarrolló una postura activa en temas vinculados con feminismo, libertad sexual y derechos laborales de quienes trabajan en la industria sexual.

El eje de su propuesta

La senadora electa adelantó que uno de sus objetivos principales será impulsar un debate legislativo sobre la regulación de actividades sexuales pagas en el país.

Según explicó, el sector incluye distintas modalidades como trabajo sexual, modelaje webcam, producción pornográfica y creación de contenido para plataformas digitales. A su entender, quienes desarrollan estas tareas enfrentan situaciones de estigmatización y falta de reconocimiento legal.

En varios países, especialmente en Europa, algunas actrices del cine para adultos han logrado competir electoralmente e incluso alcanzar cargos de representación.

Durante varios años, la ahora senadora participó en producciones internacionales de cine para adultos bajo el nombre artístico Amaranta Hank. Tras dejar esa actividad, continuó vinculada a debates públicos sobre sexualidad, género y políticas sociales.

Con su llegada al Congreso de Colombia, la dirigente anticipó que intentará instalar esos temas dentro de la agenda legislativa y afirmó que su intención es trabajar para ampliar discusiones sobre derechos de las mujeres y condiciones laborales en sectores poco regulados.

