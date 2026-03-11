De actriz porno al Senado: quién es la mujer que gano las elecciones en Colombia

WhatsApp Image 2026-03-09 at 12.04.39 PM.jpg

Según explicó, el sector incluye distintas modalidades como trabajo sexual, modelaje webcam, producción pornográfica y creación de contenido para plataformas digitales. A su entender, quienes desarrollan estas tareas enfrentan situaciones de estigmatización y falta de reconocimiento legal.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 12.05.02 PM En varios países, especialmente en Europa, algunas actrices del cine para adultos han logrado competir electoralmente e incluso alcanzar cargos de representación.

Durante varios años, la ahora senadora participó en producciones internacionales de cine para adultos bajo el nombre artístico Amaranta Hank. Tras dejar esa actividad, continuó vinculada a debates públicos sobre sexualidad, género y políticas sociales.

Con su llegada al Congreso de Colombia, la dirigente anticipó que intentará instalar esos temas dentro de la agenda legislativa y afirmó que su intención es trabajar para ampliar discusiones sobre derechos de las mujeres y condiciones laborales en sectores poco regulados.