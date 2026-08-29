Un exjugador de la Selección Argentina no puede salir del país por deber la cuota alimentaria

Se trata de Éver Banega, que integra el plantel de Defensa y Justicia. Tiene prohibido salir del país por el incumplimiento en el pago de 3.000 dólares mensuales fijados en 2024.
La Justicia de Rosario dispuso la prohibición de salir del país para el futbolista Éver Banega por una deuda vinculada a la cuota alimentaria de su hijo Santiago, de 20 años. La medida fue dictada por la jueza María José Diana, titular del Juzgado de Familia N° 1 de Rosario, luego de constatar incumplimientos en los pagos establecidos.
La resolución se suma a la reciente incorporación del jugador al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Según se determinó en la causa, Banega realizó depósitos por montos inferiores a los fijados y, en distintas oportunidades, fuera de las fechas correspondientes.
La obligación había sido establecida en octubre de 2024, cuando el futbolista todavía jugaba en Newell's, mediante una cuota provisoria de 3.000 dólares mensuales. La información fue difundida por Laura Recchia, abogada de la madre de Santiago, durante una entrevista en Radio Mitre Rosario.
Según relató la letrada, el conflicto se agravó cuando Banega regresó a Rosario y su hijo volvió al país con apenas una mochila, sin su ropa ni otras pertenencias. “Para un adolescente eso es muy traumático”, sostuvo Recchia, quien explicó que durante el primer año del regreso del futbolista a Newell's no se habría cumplido con la cuota y fue necesario iniciar nuevamente el reclamo judicial.
La representante legal de la madre de Santiago señaló que la suma de 3.000 dólares mensuales fue la que se estableció judicialmente y que la parte demandante no solicitó una reparación económica adicional. “No sólo hablamos de que hay una deuda importante que no se cumple, sino que la que tenía que pagar regularmente tampoco la respetó”, afirmó.
La defensa de Banega había solicitado una reducción del monto argumentando una disminución de sus ingresos y señalando que Newell's mantenía deudas salariales con el futbolista correspondientes a sus últimos dos años en la institución. La Justicia rechazó ese planteo y mantuvo la obligación establecida.
La disputa por el reconocimiento y la manutención de Santiago comenzó en 2011, cuando el joven tenía cinco años, y continuó durante los distintos destinos de la carrera profesional de Banega. Durante su etapa en Europa, el futbolista otorgó un poder a sus padres para que llevaran adelante las actuaciones judiciales en Argentina.
A los 13 años, Santiago viajó a España para vivir durante un período con su padre y regresó solo a la Argentina en diciembre de 2023, semanas antes del retorno definitivo del futbolista al país. La nueva resolución judicial busca garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria y se mantendrá mientras persista la deuda establecida en el expediente.
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