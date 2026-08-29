Un exjugador de la Selección Argentina no puede salir del país por deber la cuota alimentaria

La representante legal de la madre de Santiago señaló que la suma de 3.000 dólares mensuales fue la que se estableció judicialmente y que la parte demandante no solicitó una reparación económica adicional. “No sólo hablamos de que hay una deuda importante que no se cumple, sino que la que tenía que pagar regularmente tampoco la respetó”, afirmó.

La defensa de Banega había solicitado una reducción del monto argumentando una disminución de sus ingresos y señalando que Newell's mantenía deudas salariales con el futbolista correspondientes a sus últimos dos años en la institución. La Justicia rechazó ese planteo y mantuvo la obligación establecida.

La disputa por el reconocimiento y la manutención de Santiago comenzó en 2011, cuando el joven tenía cinco años, y continuó durante los distintos destinos de la carrera profesional de Banega. Durante su etapa en Europa, el futbolista otorgó un poder a sus padres para que llevaran adelante las actuaciones judiciales en Argentina.

A los 13 años, Santiago viajó a España para vivir durante un período con su padre y regresó solo a la Argentina en diciembre de 2023, semanas antes del retorno definitivo del futbolista al país. La nueva resolución judicial busca garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria y se mantendrá mientras persista la deuda establecida en el expediente.