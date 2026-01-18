Comodoro Rivadavia: evacúan a más de 90 familias por el deslizamiento de un cerro

El incidente ocurrió alrededor de las 00:15, cuando el terreno comenzó a ceder abruptamente, lo que también provocó un corte en el suministro eléctrico, dejando a los vecinos a oscuras durante la emergencia. Muchas viviendas sufrieron daños estructurales graves, con profundas grietas en paredes y pisos, derrumbes parciales y hundimiento de cimientos. En algunos casos, las propiedades resultaron inhabitables.

“Mi casa se abrió por la mitad”, relató uno de los vecinos mientras mostraba cómo las grietas avanzaban desde el cerro hacia las viviendas.

Muchas viviendas sufrieron daños estructurales graves por el deslizamiento del Cerro Hermitte.

Desde mediados de diciembre, los residentes habían alertado sobre movimientos en el terreno, que se intensificaron en los últimos días. Especialistas indicaron que se trata de un suelo de origen marino, históricamente inestable, atravesado por una falla natural de más de 1.300 metros que se extiende desde el área de Médanos hasta El Marquesado.

Según los estudios técnicos, el deslizamiento podría continuar durante semanas, hasta que el suelo logre un nuevo equilibrio. En los días previos, ya se habían reportado fracturas en las calles, cortes de servicios y situaciones de riesgo, como fugas de gas, lo que llevó a varias familias a autoevacuarse antes del colapso más severo.

Durante la madrugada, Bomberos, Defensa Civil y personal municipal llevaron a cabo un operativo de emergencia para asistir a los vecinos y garantizar condiciones mínimas de seguridad. En una primera fase, las familias evacuadas fueron trasladadas al Club Talleres, y posteriormente el municipio habilitó el Hotel Deportivo como alojamiento temporal.

El intendente Othar Macharashvili encabeza el operativo y activó un esquema de monitoreo permanente junto a organismos técnicos y empresas de servicios. Equipos interdisciplinarios están realizando evaluaciones casa por casa para determinar el nivel de riesgo y definir los pasos a seguir.

Desde el municipio se subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos y evitar su regreso a zonas comprometidas, mientras se avanza con la asistencia social y logística para las familias afectadas por el deslizamiento.