A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, el emotivo mensaje de su madre

Graciela Sosa publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram y escribió: "Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo Justicia". También pidió que "pronto quede firme la condena" para los autores del crimen y cerró: "Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer".

fernando baez sosa La serie de fotos que publicó Graciela, la madre de fernando Báez Sosa, a seis años del brutal asesinato.

A su vez, anunció que se realizará una misa en memoria a Fernando este domingo a las 19:30 en la Parroquia Santísimo Redentor, de la Ciudad de Buenos Aires.

Para finalizar el posteo, expresó: "Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre".

Mientras la familia de Fernando sigue pidiendo por que la condena quede firme, los rugbiers continúan cumpliendo su condena tras las rejas en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.

Todavía esperan una resolución final de la Corte Suprema de Justicia sobre sus apelaciones. En febrero de 2023, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, considerados coautores del homicidio. Por su parte, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión por su participación en el ataque.