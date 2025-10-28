Un taxista da positivo en alcoholemia y hallan a su esposa escondida en el baúl

Un operativo de tránsito en Salta derivó en una escena insólita: Un chofer de taxi con alcoholemia positiva tenía a su esposa oculta en el baúl.
Un control de rutina sorprendió a los agentes de la Policía de Salta mientras realizaban un operativo en la capital provincial, detuvieron a un taxista que circulaba con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido. Pero lo que parecía un procedimiento habitual terminó con un descubrimiento inesperado: en el baúl del vehículo, los oficiales encontraron a una mujer escondida entre mantas.
La joven, de 18 años, aseguró -el sábado por la madrigada- ser la esposa del conductor y explicó que se había ocultado por decisión propia. “Lo estaba vigilando”, dijo ante los agentes, convencida de que su pareja podría “irse con otra mujer”. El hombre, sorprendido y algo resignado, solo alcanzó a justificar la situación con una frase que se volvió viral en redes sociales: “Es mi señora… es que me cela”.
Las imágenes del momento por los efectivos durante el control, se difundieron rápidamente y generaron todo tipo de reacciones. En los videos se observa cómo los policías le piden al conductor abrir el baúl y descubren a la mujer tapada con una frazada. El episodio fue compartido miles de veces y despertó tanto incredulidad como humor entre los usuarios.
Según la Dirección de Tránsito de Salta, el chofer fue demorado y recibió dos infracciones: una por conducir bajo los efectos del alcohol y otra por transporte ilegal de pasajeros, al tratarse de un vehículo de uso público. En la provincia rige la Ley de Alcohol Cero al Volante, que establece multas que pueden superar los 590.000 pesos argentinos (aproximadamente 412 dólares), informó el medio local El Tribuno.
Aunque la mujer no sufrió lesiones y aseguró haber actuado por voluntad propia, el caso volvió a poner en discusión la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito en choferes profesionales.
