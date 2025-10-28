Un taxista da positivo en alcoholemia y hallan a su esposa escondida en el baúl

La joven, de 18 años, aseguró -el sábado por la madrigada- ser la esposa del conductor y explicó que se había ocultado por decisión propia. “Lo estaba vigilando”, dijo ante los agentes, convencida de que su pareja podría “irse con otra mujer”. El hombre, sorprendido y algo resignado, solo alcanzó a justificar la situación con una frase que se volvió viral en redes sociales: “Es mi señora… es que me cela”.

Embed #VIRAL | SALTA: ALCOHOLEMIA POSITIVA Y UNA SORPRESA EN EL BAÚL



Durante un control vehicular, un taxista dio positivo en el test de alcoholemia. Pero lo más sorprendente fue lo que descubrieron después: ¡llevaba a su pareja escondida en el baúl!



La mujer explicó que se… pic.twitter.com/suDoHP3OcR — Tucumán Digital (@Tucuman_Digital) October 27, 2025

Una escena que se hizo viral

Las imágenes del momento por los efectivos durante el control, se difundieron rápidamente y generaron todo tipo de reacciones. En los videos se observa cómo los policías le piden al conductor abrir el baúl y descubren a la mujer tapada con una frazada. El episodio fue compartido miles de veces y despertó tanto incredulidad como humor entre los usuarios.

Según la Dirección de Tránsito de Salta, el chofer fue demorado y recibió dos infracciones: una por conducir bajo los efectos del alcohol y otra por transporte ilegal de pasajeros, al tratarse de un vehículo de uso público. En la provincia rige la Ley de Alcohol Cero al Volante, que establece multas que pueden superar los 590.000 pesos argentinos (aproximadamente 412 dólares), informó el medio local El Tribuno.

Aunque la mujer no sufrió lesiones y aseguró haber actuado por voluntad propia, el caso volvió a poner en discusión la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito en choferes profesionales.