Manejó cinco cuadras a contramano en Flores, chocó contra otro auto y volcó: hay seis heridos

El siniestro vial se produjo en el cruce de las avenidas Juan Bautista Alberdi y Lafuente. De acuerdo con los primeros testimonios, dos autos estuvieron involucrados en el accidente y uno de los conductores manejó al menos 500 metros a contramano por Alberdi.

Al llegar a la intersección de las avenidas, el Citroën Elysee Lounge impactó contra una Chevrolet Tracker: uno de los vehículos terminó destrozado y el otro, volcado. Todos los involucrados lograron salir por sus propios medios, sin quedar atrapados.

A causa del accidente, cinco adultos y un menor de 11 años sufrieron heridas y debieron ser asistidos. Persona del SAME dispuso el traslado del conductor de la Chevrolet Tracker al Hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos. Los demás fueron atendidos en el lugar.

Se espera que en el transcurso de la mañana se le realicen los test de alcoholemia a los conductores. Además, las autoridades aguardan el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo se produjo el accidente.

El lugar permanece cortado al tránsito y desde el Gobierno de la Ciudad recomiendan circular con precaución o, de ser posible, evitar la zona.

Córdoba: un conductor embistió y mató a una policía en un retén

Una oficial de la Patrulla Rural perdió la vida tras ser embestida por una camioneta Ford F-100 mientras prestaba servicio en un puesto de control de tránsito cerca del acceso sur a la localidad cordobesa de Oliva. La víctima, identificada como Milagros Cuello (24 años), fue trasladada de urgencia al hospital local, pero la gravedad de las heridas provocó su fallecimiento al ingresar al centro asistencial.

El trágico episodio ocurrió a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, en un sector que, según informaron fuentes policiales, se encontraba correctamente señalizado. El conductor, un hombre de 50 años, fue detenido en el lugar del hecho segundos después del impacto.

Pese a que el test de alcoholemia arrojó un resultado negativo, el sujeto podría ser imputado por el delito de homicidio culposo bajo la órbita de la Fiscalía de Río Segundo.