Pinamar y Cariló: ARBA detectó más de 110 mil metros cuadrados sin declarar

Entre los casos más relevantes se encuentran irregularidades recurrentes en desarrollos cerrados y conjuntos inmobiliarios, como Pioneros, Bosques, El Vivero y La Herradura. Según ARBA, estas construcciones suelen regularizarse recién cuando se realizan los controles, a pesar de tratarse de desarrollos de alto valor.

En el centro de Pinamar, un edificio de nueve pisos con departamentos de hasta tres ambientes, cocheras en subsuelo, locales comerciales en planta baja y terraza panorámica, acumulaba 6.900 m² construidos que no figuraban en el catastro. De manera similar, un edificio de cuatro pisos en la zona de La Frontera contaba con 2.000 m² sin declarar. En ambos casos, la agencia notificó a los responsables para que regularicen la situación fiscal.

Arba 2.jpg Entre Pinamar y Cariló, más de 200 viviendas de lujo y 25 edificios figuraban como baldíos antes de los controles de ARBA.

Según datos de publicaciones inmobiliarias, el valor de mercado del metro cuadrado en estos desarrollos supera los 2.500 dólares, lo que evidencia la alta capacidad contributiva de quienes omitieron declarar las mejoras edilicias.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, explicó que “el objetivo es combatir la evasión comenzando por los sectores de mayor capacidad económica. No se trata de perseguir a nadie, sino de equilibrar la carga tributaria y garantizar que quienes más tienen aporten lo que les corresponde”. Añadió que “cuando construcciones de lujo se declaran como baldíos, se afecta la equidad del sistema y se perjudica a quienes cumplen con sus obligaciones, algo claramente injusto”.

Girard remarcó que la Provincia mantiene una política de fiscalización inteligente que combina presencia territorial con herramientas tecnológicas y subrayó: “Recaudar de manera progresiva es clave para financiar inversiones públicas en escuelas, hospitales, rutas y otros servicios que benefician a toda la comunidad”.

Arba 3.jpg La nueva herramienta M2 permitirá detectar construcciones no declaradas y facilitar la regularización fiscal de inmuebles de alto valor.

Finalmente, ARBA destacó la creación de M2, una nueva herramienta basada en inteligencia artificial que permitirá detectar metros cuadrados construidos que no figuran en el catastro. Este sistema, que estará operativo en los próximos meses, agilizará la regularización de construcciones no declaradas y fortalecerá la fiscalización del Impuesto Inmobiliario.