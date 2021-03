Vacunas: Llegarán más de 4 millones de dosis de AstraZeneca

Las vacunas arribarán a la Argentina en tres tandas. La primera a través del Covax y las otras dos por el convenio que se realizó con AstraZeneca.

El crecimiento vertiginoso de los contagios y la situación en los países limítrofes, en especial en Brasil, han generado preocupación en el Gobierno por la escasez de vacunas. Más allá que la Argentina no está en tan mala situación, ya que hay países que han sido más perjudicados que el nuestro por productores que no dan abasto, el hecho de no poder vacunar a la población de riesgo antes del invierno, movilizó a los funcionarios públicos designados para solucionar el tema de la mejor manera posible.