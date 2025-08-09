Incendio dos locales del Puerto de Frutos en Tigre

El siniestro se desató en un local dedicado a la venta de artículos de mimbre y fibrofácil, y rápidamente se propagó hacia un comercio vecino. La respuesta inmediata de los bomberos logró controlar el foco principal en poco más de media hora, evitando que el incendio alcanzara otros puestos.

En el operativo trabajaron bomberos voluntarios de Tigre, personal de Prefectura Naval Argentina, efectivos del Centro de Operaciones Tigre (COT) y de Defensa Civil. Según las autoridades, las llamas se concentraron en el interior del primer local afectado, pero la rápida coordinación entre las distintas fuerzas evitó daños mayores.

Un bombero que participó en las tareas debió ser asistido por inhalación de humo, aunque se encuentra fuera de peligro.

El Puerto de Frutos es uno de los puntos turísticos más concurridos de la zona norte del conurbano bonaerense, especialmente los fines de semana, y este sábado contaba con una gran afluencia de visitantes cuando se produjo la emergencia.

Las causas del incendio todavía son materia de investigación.

Este no es el primer episodio de este tipo en el lugar: en 2023 un local del Puerto de Frutos también se incendió, aunque en horas de la noche y sin dejar heridos. En aquella ocasión, el alerta fue dado por un empleado de seguridad que utilizó el tótem de seguridad inteligente, lo que permitió la rápida llegada de los bomberos, quienes controlaron el fuego antes de que se expandiera, aunque el comercio resultó completamente destruido.