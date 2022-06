Valeria, tras el alta a su hijo: "No siento ganas de venganza"

“Fue una trompada a toda la sociedad, a todos los que somos padres, es algo que no puede pasar. No estoy enojada, no siento ganas de venganza, siento que no puede seguir pasando. Ya que le pasó a un hijo mío y tuvo repercusión, que lo usemos para que sea un ‘basta’. No puede ser que no podamos salir a la calle tranquilos, que nuestros hijos no puedan divertirse, así no vamos a ningún lado”, dijo la modelo desde el Hospital Austral, de Pilar, donde Tiziano fue intervenido y le colocaron placas de titanio para reconstruir la zona afectada.

Sobre el estado de salud de su hijo, Valeria comentó: “Por una semana más tiene que tomar los medicamentos, calmantes, antiinflamatorios, antibióticos, el lunes tiene que ver al cirujano para ver cómo avanza la operación, y ver el tema de los puntos".

“Siento más alivio desde que pasó la operación y al verlo a él mejorando hora a hora. Me siento más aliviada, no veo la hora de llegar a casa y que estemos los seis juntos. Necesito unos cuantos días de nido lleno y de calor de familia", remarcó.

Embed

Por su parte, Alejandro Gravier, padre de Tiziano, dio detalles de lo que le comentó su hijo sobre la agresión.

"Ayer estuvimos hablando por primera vez hablamos del tema de la agresión. Me dijo que no conocía a los agresores, que simplemente fue a buscar a las dos chicas y de repente se cruzaron estos dos tipos, le dijeron 'Tincho' y le pegaron las dos piñas. Cree que tenían algo en la mano por la gravedad del golpe", expresó Gravier por la señal de TN.

Y siguió: "No atacaron a Tiziano Gravier, podía haber sido cualquier chico. Lo vieron distinto y lo agredieron. Me quedé impresionado con la cantidad de gente que me escribió diciendo que también habían sufrido casos parecidos. Será interesante ver cómo procederá la Justicia en el caso".

Lo concreto es que Tiziano continuará con su recuperación y la Justicia santafesina definirá la situación de los dos jóvenes detenidos e identificados como los autores de la agresión.