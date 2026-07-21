Video: Rescataron a un perro que nadaba a 800 metros de la costa y volvió con su dueña

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Un rescate con final feliz: el video del perro salvado en la bahía de San Francisco se volvió viral en el Día Mundial del Perro.
El emotivo operativo en la bahía de San Francisco se volvió viral este 21 de julio, justo en la fecha en que se celebra el Día Mundial del Perro.
Un perro que llevaba dos semanas desaparecido fue rescatado en la bahía de San Francisco, en California, luego de que un dron lo encontrara nadando a unos 800 metros de la costa. La historia tuvo un final feliz y se volvió viral este 21 de julio, en el marco del Día Mundial del Perro.
El Distrito de Protección contra Incendios de Menlo Park recibió una alerta sobre un perro que se encontraba en el agua y desplegó un equipo de rescate junto con un dron para intentar localizarlo.
Tras varios minutos de búsqueda, el dispositivo logró ubicar al animal mar adentro. Los bomberos se trasladaron hasta el lugar en una lancha y consiguieron ponerlo a salvo.
En las imágenes del operativo se observa cómo uno de los rescatistas se acerca al perro, lo levanta con facilidad por su pequeño tamaño y lo coloca dentro de la embarcación. Al notar que estaba temblando de frío, los efectivos lo cubrieron con una manta para protegerlo.
Además, los rescatistas descubrieron que el animal había tenido que enfrentarse a otro peligro durante su travesía: varias gaviotas lo atacaban mientras permanecía en el agua.
El cuerpo de bomberos compartió el video del rescate con un particular mensaje: "Un perrito escapa de un pantano, sobrevive a un ataque aéreo de una banda organizada de gaviotas y es rescatado por el Departamento de Bomberos de Menlo Park. Película de acción: 12/10".
Poco después, una mujer aseguró ser la dueña del perro y contó que llevaba dos semanas buscándolo sin descanso. Durante ese tiempo recorrió refugios y centros de protección animal de la zona, aunque sin resultados.
La llamada que confirmó que su mascota había sido encontrada significó un enorme alivio para la familia, que agradeció el trabajo de los bomberos que participaron del rescate.
Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que busca concientizar sobre el abandono, el maltrato animal y la importancia de la adopción responsable.
La jornada también apunta a reconocer el rol que cumplen los perros como animales de compañía, asistencia, rescate y seguridad.
El caso del perro rescatado en la bahía de San Francisco se transformó en una de las historias destacadas de este día, al mostrar el vínculo entre las personas y sus mascotas y la importancia de actuar ante situaciones de abandono o peligro.
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