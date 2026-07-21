Video: Rescataron a un perro que nadaba a 800 metros de la costa y volvió con su dueña

Además, los rescatistas descubrieron que el animal había tenido que enfrentarse a otro peligro durante su travesía: varias gaviotas lo atacaban mientras permanecía en el agua.

El cuerpo de bomberos compartió el video del rescate con un particular mensaje: "Un perrito escapa de un pantano, sobrevive a un ataque aéreo de una banda organizada de gaviotas y es rescatado por el Departamento de Bomberos de Menlo Park. Película de acción: 12/10".

Poco después, una mujer aseguró ser la dueña del perro y contó que llevaba dos semanas buscándolo sin descanso. Durante ese tiempo recorrió refugios y centros de protección animal de la zona, aunque sin resultados.

La llamada que confirmó que su mascota había sido encontrada significó un enorme alivio para la familia, que agradeció el trabajo de los bomberos que participaron del rescate.

Una historia que se viralizó en el Día Mundial del Perro

Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha que busca concientizar sobre el abandono, el maltrato animal y la importancia de la adopción responsable.

La jornada también apunta a reconocer el rol que cumplen los perros como animales de compañía, asistencia, rescate y seguridad.

El caso del perro rescatado en la bahía de San Francisco se transformó en una de las historias destacadas de este día, al mostrar el vínculo entre las personas y sus mascotas y la importancia de actuar ante situaciones de abandono o peligro.