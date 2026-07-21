Un histórico temporal de nieve azota Catamarca

Tres Quebradas es uno de los principales yacimientos mineros de la región y, por el momento, las operaciones permanecen limitadas. La prioridad es resguardar al personal hasta que los accesos vuelvan a estar en condiciones seguras.

El Paso San Francisco sigue inhabilitado

El temporal también impacta sobre gran parte de la cordillera del oeste catamarqueño. Entre los puntos más afectados se encuentra el Paso Internacional San Francisco, que continúa cerrado al tránsito debido a las condiciones extremas.

En ese sector fronterizo se registran temperaturas cercanas a los -22°C y ráfagas que superan los 170 kilómetros por hora, factores que imposibilitan la circulación entre Argentina y Chile.

Las condiciones meteorológicas también afectan la logística y las tareas vinculadas a la actividad minera en distintos sectores de la alta montaña, donde el estado de los caminos mantiene prácticamente paralizado el movimiento de vehículos.

Mientras las nevadas continúan, las autoridades monitorean de forma permanente la evolución del clima para determinar cuándo podrán restablecerse las condiciones mínimas de seguridad.

Hasta entonces, los trabajadores permanecerán dentro del campamento, donde cuentan con provisiones y los recursos necesarios para mantenerse protegidos mientras persista el temporal que afecta a la cordillera catamarqueña.