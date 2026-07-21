El tiempo en el AMBA para este martes 21 de julio

En la región central, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se espera un ambiente fresco, con cielos parcialmente nublados y algunas precipitaciones aisladas en sectores puntuales. Las máximas oscilarán entre 13°C y 16°C, mientras que las mínimas estarán entre 5°C y 11°C. Mendoza, San Juan y San Luis, las condiciones serán estables pero frías. Registrarán máximas de entre 13°C y 15°C, con mínimas que irán de 6°C a 8°C.

En el Litoral persistirá la abundante nubosidad y la probabilidad de lluvias aisladas, especialmente sobre el este de la región. Las temperaturas máximas se ubicarán entre 14°C y 20°C, con mínimas de 8°C a 14°C.

Por último, la Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan lluvias y nevadas aisladas, con mínimas de hasta -8°C y máximas que apenas alcanzarán entre 2°C y 6°C, manteniéndose el ingreso de aire muy frío durante la jornada.