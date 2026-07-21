El tiempo en el AMBA para este martes 21 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes una jornada con lluvias y vientos moderados en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos que se observan en las imágenes del pronóstico, este martes 21 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca e inestable. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado y la chance de lluvias disminuirá. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 14°C.
Para el miércoles 22 se espera una mejora en las condiciones del tiempo. El cielo estará entre parcialmente y algo nublado durante gran parte del día, con algunos momentos de sol por la tarde y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 9°C y los 14°C.
El jueves 23 continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco. No se prevén lluvias y la temperatura irá desde los 8°C de mínima hasta los 13°C de máxima.
En el NOA y el NEA predominará la nubosidad variable. Algunas provincias del noreste podrían registrar lluvias y tormentas aisladas, mientras que las temperaturas máximas se ubicarán entre 18°C y 20°C, con mínimas de 10°C a 16°C.
En la región central, que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se espera un ambiente fresco, con cielos parcialmente nublados y algunas precipitaciones aisladas en sectores puntuales. Las máximas oscilarán entre 13°C y 16°C, mientras que las mínimas estarán entre 5°C y 11°C. Mendoza, San Juan y San Luis, las condiciones serán estables pero frías. Registrarán máximas de entre 13°C y 15°C, con mínimas que irán de 6°C a 8°C.
En el Litoral persistirá la abundante nubosidad y la probabilidad de lluvias aisladas, especialmente sobre el este de la región. Las temperaturas máximas se ubicarán entre 14°C y 20°C, con mínimas de 8°C a 14°C.
Por último, la Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan lluvias y nevadas aisladas, con mínimas de hasta -8°C y máximas que apenas alcanzarán entre 2°C y 6°C, manteniéndose el ingreso de aire muy frío durante la jornada.