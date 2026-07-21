Palermo: abrió un centro de salud exclusivo para los porteños

Jorge Macri junto al ministro de Salud, Fernán Quiros.

En el CEMAR de Palermo, de planta baja y tres pisos, se podrán hacer análisis de laboratorio, radiografías, ecografías y consultas con médicos especialistas cerca de casa. Y articulará su funcionamiento con los hospitales Fernández y Ramos Mejía, junto con siete Centros de Atención Comunitaria (CeSAC) y dos Centros Médicos Barriales.

Un equipo de 57 profesionales dará atención ambulatoria especializada en cardiología, cirugía vascular, endocrinología, dermatología, neurología, oftalmología, tocoginecología, psiquiatría, psicología, fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, nutrición, y el edificio tiene laboratorio y farmacia.

“La atención para la que antes había que ir sí o sí a un hospital, ahora se puede resolver con la mejor tecnología y equipamientos de última generación que están a la altura de cualquier centro privado”, aseguró Jorge Macri, acompañado por el ministro de Salud, Fernán Quiros. Y afirmó: “Y no es solo este centro, que además es exclusivo para porteños; llevamos hechas más de 500 obras y es la mayor inversión en salud de la historia”.

El sistema público de salud funciona a través de una red integrada con tres niveles de atención que trabajan de forma complementaria. El primer nivel son los 50 Centros de Salud y Acción Comunitaria donde se hacen controles de rutina, vacunación, seguimiento de embarazos, controles pediátricos y el tratamiento de enfermedades crónicas.

Entre el primer y segundo nivel, como un enlace, están los Centros de Diagnóstico Porteños, como el que acaba de abrir en Palermo, y otros tres en La Paternal, Barracas y Villa Urquiza. Cambian la lógica de atención porque acercan estudios y consultas de distintas especialidades médicas a los barrios. La atención es exclusiva para personas derivadas de los CeSAC por el tipo de especialidad.

El segundo nivel son los 16 hospitales generales de agudos, que concentran la atención de patologías que requieren mayor complejidad. Por ejemplo, una cirugía programada en el Hospital Durand.

Por último, el tercer nivel está conformado por 18 hospitales especializados, destinados a la atención de problemáticas específicas y de alta complejidad. Por ejemplo, un tratamiento en el Hospital de Oncología Marie Curie.

Solo en 2025 se hicieron más de 30 millones de prestaciones en salud pública en la Ciudad. Las atenciones diarias aumentaron 67% en los últimos tres años, con más de 100 mil prestaciones por día. Los servicios más requeridos son: 65% generales, 12% diagnóstico por imágenes, 10% pediatría, 7% odontología y 6% salud mental.

Entre las más de 500 obras en hospitales se destacan las realizadas en las Unidades de Terapia Intensiva de los hospitales Vélez Sarsfield, Ramos Mejía y Fernández; mejoras en las guardias de los hospitales Pirovano, Tornú y Udaondo; y nuevos consultorios externos en el Piñero, Rivadavia y Penna. También en el Muñiz, Durand, Argerich, Penna y Álvarez, junto con obras en más de 20 CeSAC, incluyendo ampliación de consultorios, relocalizaciones y puesta en valor de edificios.

Y además de las obras en los hospitales se inauguraron los CeSAC 42, 49 y 50 y avanza la construcción del CeSAC 51 en Colegiales. Actualmente están en ejecución las obras del Centro Regional de Hemoterapia de Villa Ortúzar y se sumó el primer acelerador lineal del sistema público en el Hospital Marie Curie.