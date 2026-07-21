Vacaciones de invierno en el Parque de la Ciudad: juegos y actividades para toda la familia

Durante diez días, el Parque de la Ciudad ofrecerá una agenda de actividades pensada para todas las edades:

Hormiguero: un laberinto vertical de varios niveles para explorar y trepar.

Pelotero: el clásico juego para los más chicos.

Hormigueritos: módulos de escalada y deslizamiento.

Pista: recorrido de doble carril con obstáculos, ideal para desafiar la coordinación y la agilidad.

Fútbol-tenis: para partidos de uno contra uno.

Tiro al blanco: un arco con múltiples blancos para probar la puntería.

Control de pelota: estructura que dispensa pelotas desde la altura e invita al jugador a controlarlas dentro sin escapar de la plataforma central.

Anillos giratorios: secuencia de tres anillos giratorios sincronizados que desafían al participante a ingresar la pelota en un receptáculo para completar el objetivo.

También habrá foodtrucks y puestos con comidas y bebidas calientes, y zonas pensadas para el descanso, con sillas, mesas y una estación de hamacas circulares para compartir en familia.

Cómo llegar

El Parque de Invierno se podrá visitar de martes a domingos, de 10 a 18 horas, entre el 24 de julio y el 2 de agosto. Los accesos habilitados son Avenida Fernández de la Cruz 4000, con ingreso peatonal y estacionamiento, y la entrada del Barrio Olímpico, sobre 23 de Junio 4300, exclusivamente peatonal.

Un parque con historia y un plan de mejoras

El Parque de la Ciudad es un ícono del sur porteño. Es un espacio verde de carácter público que se destaca por su diversidad forestal y su diseño paisajístico. Además, es hábitat de una variada presencia de fauna, en especial de aves y mariposas.

Posee 68,2 hectáreas de superficie, incluidas las playas de estacionamiento, y cuenta con la famosa Torre Espacial de 228 metros de altura, que este año, por primera vez, la Ciudad dotó de iluminación decorativa en toda su estructura, visible a grandes distancias.

Los orígenes del Parque se remontan a un proyecto de planificación urbanística de la década de 1920 para poblar de espacios verdes esa zona de la Ciudad. A partir de la creación del Parque Almirante Brown en la década de 1960, se diseñó un parque de diversiones dentro del área, que se materializó con la inauguración de Interama en 1982, con innovadores juegos, estaciones acuáticas, pistas de autos, y trencitos que llevaban a recorrer el predio y sus diferentes sectores.

En 1983, con el retorno a la democracia, el predio reabrió sus puertas como Parque de la Ciudad, dando inicio a una nueva etapa como escenario y testimonio del disfrute y la recreación para todas las edades. A lo largo de más de cuatro décadas, el predio fue escenario de recitales, filmaciones y eventos deportivos de gran escala, entre ellos los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.

Recientemente, la Ciudad avanzó en distintas intervenciones para poner en valor el Parque de la Ciudad: se llevó adelante una modernización y ampliación de la iluminación general del predio; se mejoraron los accesos de ingreso y se abrió un tercer acceso sobre Avenida Roca destinado al público para eventos masivos. El año pasado también se inauguró un nuevo patio de juegos, inspirado en las antiguas atracciones del parque Interama, tomando su iconografía y paleta de colores.