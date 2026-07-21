Vacaciones de invierno en el Parque de la Ciudad: juegos y actividades para toda la familia

Llegan las vacaciones de invierno y el Parque de la Ciudad se convierte en un punto de encuentro para todas las familias. Desde el 24 de julio hasta el 2 de agosto, de martes a domingos, de 10 a 18 horas.
Llegan las vacaciones de invierno y el Parque de la Ciudad se convierte en un punto de encuentro para todas las familias. Desde el 24 de julio al 2 de agosto, de martes a domingos, de 10 a 18 horas, el emblemático predio del sur porteño será escenario del Parque de Invierno, una propuesta gratuita que reúne juegos, desafíos deportivos, gastronomía y espacios de descanso pensados para disfrutar al aire libre.
"Parque de Invierno ofrece a los vecinos un espacio público de calidad para disfrutar durante las vacaciones. Desde el inicio de nuestra gestión venimos sosteniendo una constante mejora del Parque de la Ciudad para consolidarlo como un punto de encuentro para todas las familias en el Sur porteño", dijo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público.
La propuesta para las vacaciones de invierno va en línea con la puesta en valor que el gobierno porteño viene llevando adelante en el Parque de la Ciudad en los últimos años, que incluyen mejoras en iluminación, seguridad, accesos y espacios de juego que lo consolidan como uno de los grandes emblemas del sur porteño.
También habrá foodtrucks y puestos con comidas y bebidas calientes, y zonas pensadas para el descanso, con sillas, mesas y una estación de hamacas circulares para compartir en familia.
El Parque de Invierno se podrá visitar de martes a domingos, de 10 a 18 horas, entre el 24 de julio y el 2 de agosto. Los accesos habilitados son Avenida Fernández de la Cruz 4000, con ingreso peatonal y estacionamiento, y la entrada del Barrio Olímpico, sobre 23 de Junio 4300, exclusivamente peatonal.
El Parque de la Ciudad es un ícono del sur porteño. Es un espacio verde de carácter público que se destaca por su diversidad forestal y su diseño paisajístico. Además, es hábitat de una variada presencia de fauna, en especial de aves y mariposas.
Posee 68,2 hectáreas de superficie, incluidas las playas de estacionamiento, y cuenta con la famosa Torre Espacial de 228 metros de altura, que este año, por primera vez, la Ciudad dotó de iluminación decorativa en toda su estructura, visible a grandes distancias.
Los orígenes del Parque se remontan a un proyecto de planificación urbanística de la década de 1920 para poblar de espacios verdes esa zona de la Ciudad. A partir de la creación del Parque Almirante Brown en la década de 1960, se diseñó un parque de diversiones dentro del área, que se materializó con la inauguración de Interama en 1982, con innovadores juegos, estaciones acuáticas, pistas de autos, y trencitos que llevaban a recorrer el predio y sus diferentes sectores.
En 1983, con el retorno a la democracia, el predio reabrió sus puertas como Parque de la Ciudad, dando inicio a una nueva etapa como escenario y testimonio del disfrute y la recreación para todas las edades. A lo largo de más de cuatro décadas, el predio fue escenario de recitales, filmaciones y eventos deportivos de gran escala, entre ellos los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.
Recientemente, la Ciudad avanzó en distintas intervenciones para poner en valor el Parque de la Ciudad: se llevó adelante una modernización y ampliación de la iluminación general del predio; se mejoraron los accesos de ingreso y se abrió un tercer acceso sobre Avenida Roca destinado al público para eventos masivos. El año pasado también se inauguró un nuevo patio de juegos, inspirado en las antiguas atracciones del parque Interama, tomando su iconografía y paleta de colores.
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