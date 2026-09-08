Video: Retiraron la camioneta enterrada en el área protegida Pampa del Leoncito

La multa fue establecida por el daño provocado por el ingreso del vehículo al área protegida y por las posteriores maniobras que se realizaron para intentar sacar la camioneta, que había quedado encallada en el terreno.

Aunque el suelo recuperó en parte su característico aspecto de arcilla quebradiza, las huellas del episodio todavía son claramente visibles. Los surcos alcanzan hasta 25 centímetros de profundidad y, según el análisis realizado, la recuperación completa del terreno podría demandar hasta 80 años.

Durante el tiempo que la camioneta permaneció en el lugar, Gendarmería Nacional mantuvo una custodia permanente para impedir que el vehículo fuera retirado sin autorización. Finalmente, con la aprobación judicial y bajo supervisión de las autoridades ambientales, se concretó la remoción.