Video: un pasajero le puso el pie y tiró al piso a un campeón de patín que hacía una exhibición en el subte

Lucas Benítez realizaba una coreografía cuando un joven intentó hacerlo caer dos veces. Otros pasajeros intervinieron y lo enfrentaron.
Un momento de tensión e indignación se vivió en la Línea B del subte cuando un pasajero intentó hacer caer a un patinador que realizaba una de sus habituales coreografías dentro de la formación. El episodio quedó registrado en un video que luego se viralizó en redes sociales.
El protagonista fue Lucas Benítez, cinco veces campeón argentino de patinaje artístico y atleta del seleccionado nacional, quien suele realizar performances en el transporte público para mostrar su talento y reunir fondos destinados a sostener su carrera deportiva.
En las imágenes se observa cómo un joven coloca su pie en el recorrido del patinador en dos oportunidades, mientras Benítez se desplaza con sus patines durante la coreografía. El segundo intento terminó provocando su caída y dañando uno de sus elementos de trabajo.
La situación generó una rápida reacción entre los pasajeros. Varios hombres se acercaron al joven y comenzaron a increparlo para que le pidiera disculpas al deportista.
“¡Pedile perdón!”, se escucha reclamar a uno de los pasajeros. Otro, frente al acusado, le advirtió: “Te vimos todos”.Sin embargo, el joven se mostró desafiante y respondió: “¿Qué le voy a pedir perdón? ¿Quién sos vos?”. El intercambio continuó durante algunos segundos, mientras otros usuarios intervenían ante la agresión.Finalmente, la situación no pasó a mayores y Benítez pudo continuar con su presentación.
Luego de que las imágenes se viralizaran, el patinador habló sobre lo ocurrido y explicó que inicialmente decidió no reaccionar ante el primer intento de hacerlo caer.
“Yo patino en el subte para poder pagar mi carrera, yo vivo de esto. Lo dejé pasar, cuando el segundo tropezón se rompió el patín”, contó en diálogo con C5N.
Benítez explicó que está acostumbrado a encontrarse con distintas reacciones durante sus presentaciones, pero remarcó que esta vez el comportamiento del pasajero fue diferente. “A veces ocurre que a alguien no le gusta, pero no llegamos a ese extremo”, señaló.
El deportista también contó que, pese al momento de tensión, intentó evitar que la situación escalara. “La gente se lo quería comer crudo y yo traté de bajar los sumos. Pese a eso, terminé de hacer mi performance”, relató.
Ahora, además de continuar con su preparación para el Grand Prix de Patinaje, Benítez debe afrontar el costo de reemplazar el equipo que se rompió durante el episodio. Según explicó, el nuevo par de patines que necesita cuesta $3.700.000.
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