Video: un pasajero le puso el pie y tiró al piso a un campeón de patín que hacía una exhibición en el subte

“¡Pedile perdón!”, se escucha reclamar a uno de los pasajeros. Otro, frente al acusado, le advirtió: “Te vimos todos”.Sin embargo, el joven se mostró desafiante y respondió: “¿Qué le voy a pedir perdón? ¿Quién sos vos?”. El intercambio continuó durante algunos segundos, mientras otros usuarios intervenían ante la agresión.Finalmente, la situación no pasó a mayores y Benítez pudo continuar con su presentación.

Lucas Benítez contó cómo fue la agresión

Luego de que las imágenes se viralizaran, el patinador habló sobre lo ocurrido y explicó que inicialmente decidió no reaccionar ante el primer intento de hacerlo caer.

“Yo patino en el subte para poder pagar mi carrera, yo vivo de esto. Lo dejé pasar, cuando el segundo tropezón se rompió el patín”, contó en diálogo con C5N.

Benítez explicó que está acostumbrado a encontrarse con distintas reacciones durante sus presentaciones, pero remarcó que esta vez el comportamiento del pasajero fue diferente. “A veces ocurre que a alguien no le gusta, pero no llegamos a ese extremo”, señaló.

El deportista también contó que, pese al momento de tensión, intentó evitar que la situación escalara. “La gente se lo quería comer crudo y yo traté de bajar los sumos. Pese a eso, terminé de hacer mi performance”, relató.

Ahora, además de continuar con su preparación para el Grand Prix de Patinaje, Benítez debe afrontar el costo de reemplazar el equipo que se rompió durante el episodio. Según explicó, el nuevo par de patines que necesita cuesta $3.700.000.