El Gobierno anunció un aumento escalonado del salario mínimo

El SMVM quedó en $383.800 desde septiembre y tendrá aumentos mensuales hasta llegar a $437.000 en abril de 2027.
El Gobierno nacional fijó por resolución el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) luego de que sindicatos y empresarios no alcanzaran un acuerdo en el Consejo del Salario. El nuevo esquema comenzó a regir el 1° de septiembre y contempla aumentos escalonados hasta abril de 2027.
El salario mínimo para los trabajadores mensualizados con jornada legal completa pasó a ser de $383.800 en septiembre. Luego subirá a $391.200 en octubre, $398.800 en noviembre y $406.400 en diciembre. En 2027 continuará el incremento: $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y $437.000 en abril.
Para los trabajadores jornalizados, el valor de la hora quedó establecido en $1.919 en septiembre y llegará a $2.185 en abril del año próximo. La actualización también alcanza a trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario y determinados organismos del Estado nacional.
La decisión del Gobierno llegó después de una nueva reunión del Consejo del Salario que terminó sin consenso. Las centrales sindicales habían reclamado llevar el salario mínimo a $911.000 en julio y $993.000 en diciembre, tomando como referencia una canasta básica familiar de $1.564.716.
La propuesta empresarial, en cambio, contemplaba una suba de 1,8% en septiembre y aumentos de 1,7% mensuales hasta abril de 2027, con un salario mínimo de $468.000 al final del período. La oferta también fue rechazada por los gremios.
Ante la falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo terminó definiendo por su cuenta la nueva escala salarial. En agosto, el SMVM era de $376.600, después de una suba del 1,13% frente a julio, por debajo de la inflación de ese mes, que había sido del 2,1%.
comentar