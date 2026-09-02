El Gobierno anunció un aumento escalonado del salario mínimo

La propuesta empresarial, en cambio, contemplaba una suba de 1,8% en septiembre y aumentos de 1,7% mensuales hasta abril de 2027, con un salario mínimo de $468.000 al final del período. La oferta también fue rechazada por los gremios.

Ante la falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo terminó definiendo por su cuenta la nueva escala salarial. En agosto, el SMVM era de $376.600, después de una suba del 1,13% frente a julio, por debajo de la inflación de ese mes, que había sido del 2,1%.