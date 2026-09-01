Una mujer manejaba una moto con una cerveza en la mano y su hija sin casco

Según informó el medio local Inforama, una persona que registró las imágenes y denunció la situación aseguró que la mujer habría intentado atravesar la esquina con el semáforo en rojo y que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Esas circunstancias forman parte del relato de quien realizó la denuncia y no se desprenden directamente de las imágenes difundidas.