Una mujer manejaba una moto con una cerveza en la mano y su hija sin casco

El polémico hecho ocurrió en Catamarca y fue registrado por los vecinos. El video se hizo viral rápidamente y causó indignación en las redes sociales.
En un polémico episodio ocurrido en Catamarca, una mujer fue filmada mientras circulaba en moto junto a su hija, sin que ninguna de las dos llevara casco y con la conductora con una lata de cerveza en una de sus manos.
El episodio tuvo lugar en la tarde del lunes, en la intersección de las avenidas Gobernador Figueroa y Arturo Illia, en la ciudad capital de Catamarca.
El video fue registrado por los vecinos de la zona y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y estados de WhatsApp. En las imágenes se observa a la mujer sobre la moto mientras intenta ponerla en marcha, con una nena sentada detrás de ella.
También se puede apreciar cómo la conductora no puede hacer equilibrio y la moto se mueve de manera inestable. Además, la mujer llevaba una lata de cerveza en una de sus manos. Por su parte, la niña que viajaba detrás también parece tener dificultades para mantenerse firme sobre el rodado.
Según informó el medio local Inforama, una persona que registró las imágenes y denunció la situación aseguró que la mujer habría intentado atravesar la esquina con el semáforo en rojo y que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Esas circunstancias forman parte del relato de quien realizó la denuncia y no se desprenden directamente de las imágenes difundidas.
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