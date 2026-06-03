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Virginia Gallardo se disfrazó de Messi y bailó en la costanera de Corrientes

La diputada nacional participó de una actividad deportiva junto a chicos de una escuela de fútbol inclusiva. Entregó pelotas, jugó con los alumnos y sorprendió al aparecer caracterizada como Lionel Messi.

La diputada nacional Virginia Gallardo protagonizó una particular actividad en Corrientes al aparecer caracterizada como Lionel Messi durante una jornada recreativa junto a niños de una escuela de fútbol. La iniciativa incluyó juegos, entrega de pelotas y actividades deportivas en un predio de la capital provincial.

A través de sus redes sociales, la legisladora de La Libertad Avanza compartió imágenes y videos del encuentro, donde también se la vio bailando en la costanera correntina con la camiseta de la Selección argentina.

"Palpitando el clima mundialista y adentrándonos en una etapa cargada de emociones, expectativas y mucha ilusión, este fin de semana fuimos a acompañar a los chicos en Rubio Fútbol 5", expresó Gallardo en una publicación de Instagram.

Una tarde de fútbol e inclusión

La actividad se desarrolló junto a integrantes de la Asociación Civil de Inclusión (A.C.D.I.) "Volando Juntos", una escuela de fútbol orientada a la contención y el desarrollo recreativo de niños y niñas con discapacidad.

Según explicó la diputada, el objetivo fue compartir una jornada diferente con los chicos en la antesala de la Copa del Mundo 2026.

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"Quisimos hacer algo simple, pero que para nosotros significa mucho: acompañar, compartir tiempo, reírnos y vivir una tarde distinta. Por eso llegamos disfrazados de Messi, con algunos regalos", sostuvo.

Las imágenes difundidas muestran a la legisladora interactuando con los niños, entregando pelotas y participando de distintos juegos dentro del predio deportivo.

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