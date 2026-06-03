Virginia Gallardo se disfrazó de Messi y bailó en la costanera de Corrientes

Según explicó la diputada, el objetivo fue compartir una jornada diferente con los chicos en la antesala de la Copa del Mundo 2026.

"Quisimos hacer algo simple, pero que para nosotros significa mucho: acompañar, compartir tiempo, reírnos y vivir una tarde distinta. Por eso llegamos disfrazados de Messi, con algunos regalos", sostuvo.

Las imágenes difundidas muestran a la legisladora interactuando con los niños, entregando pelotas y participando de distintos juegos dentro del predio deportivo.