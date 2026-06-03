Virginia Gallardo se disfrazó de Messi y bailó en la costanera de Corrientes

La diputada nacional participó de una actividad deportiva junto a chicos de una escuela de fútbol inclusiva. Entregó pelotas, jugó con los alumnos y sorprendió al aparecer caracterizada como Lionel Messi.
La diputada nacional Virginia Gallardo protagonizó una particular actividad en Corrientes al aparecer caracterizada como Lionel Messi durante una jornada recreativa junto a niños de una escuela de fútbol. La iniciativa incluyó juegos, entrega de pelotas y actividades deportivas en un predio de la capital provincial.
A través de sus redes sociales, la legisladora de La Libertad Avanza compartió imágenes y videos del encuentro, donde también se la vio bailando en la costanera correntina con la camiseta de la Selección argentina.
"Palpitando el clima mundialista y adentrándonos en una etapa cargada de emociones, expectativas y mucha ilusión, este fin de semana fuimos a acompañar a los chicos en Rubio Fútbol 5", expresó Gallardo en una publicación de Instagram.
La actividad se desarrolló junto a integrantes de la Asociación Civil de Inclusión (A.C.D.I.) "Volando Juntos", una escuela de fútbol orientada a la contención y el desarrollo recreativo de niños y niñas con discapacidad.
Según explicó la diputada, el objetivo fue compartir una jornada diferente con los chicos en la antesala de la Copa del Mundo 2026.
"Quisimos hacer algo simple, pero que para nosotros significa mucho: acompañar, compartir tiempo, reírnos y vivir una tarde distinta. Por eso llegamos disfrazados de Messi, con algunos regalos", sostuvo.
Las imágenes difundidas muestran a la legisladora interactuando con los niños, entregando pelotas y participando de distintos juegos dentro del predio deportivo.
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