Ni Una Menos vuelve a las calles: marchan frente al Congreso y reclaman justicia por Agostina y Dulce

El crimen de la adolescente generó una fuerte conmoción social y reavivó los reclamos a pocos días de una nueva edición del 3J. Organizaciones feministas, sindicatos, agrupaciones sociales y organismos de derechos humanos confirmaron su participación en la marcha.

Más de 3.400 víctimas fatales desde 2015

En el marco del aniversario, la Asociación Civil La Casa del Encuentro difundió un informe elaborado por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que revela la magnitud de la problemática en los últimos once años.

De acuerdo con el relevamiento, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género. Del total, 3.073 fueron femicidios de mujeres y niñas, 78 transfemicidios, 4 lesbicidios y 269 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El informe también expone que gran parte de los crímenes ocurrieron en ámbitos cercanos a las víctimas: 978 asesinatos se produjeron en la vivienda de la mujer, mientras que 798 ocurrieron en hogares compartidos con el agresor.

Además, se constató que 436 víctimas habían realizado denuncias previas y que 188 femicidas tenían medidas cautelares de protección vigentes, lo que evidencia las dificultades para prevenir estos hechos aun cuando existían antecedentes de violencia.

Otro dato alarmante es el impacto sobre las infancias: en estos once años, 3.840 hijos e hijas quedaron afectados de manera directa por estos crímenes, convirtiéndose en víctimas colaterales de la violencia de género.

La presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Beatriz Rico, sostuvo que detrás de cada caso existe una historia que merece ser escuchada y acompañada. “Frente a la red de miedo y silencio que construye el agresor, levantemos una red de amor, solidaridad y apoyo”, expresó.

Por su parte, desde la Fundación Instituto Natura señalaron que todavía persisten desafíos para reconocer las distintas formas de violencia y fortalecer las redes de contención. Sin embargo, destacaron que tres de cada cuatro personas consideran que existe una responsabilidad colectiva para erradicar la violencia de género.

La movilización de este miércoles volverá a poner en agenda los reclamos vinculados a la prevención de las violencias, el acceso a la Justicia y el acompañamiento a víctimas y familiares, en una fecha que continúa siendo un símbolo de lucha, memoria y concientización.