Los docentes universitarios convocaron a un paro escalonado por 23 días

“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, finalizó Cagnacci.

A pesar de ello, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, confirmó que otorgará el aumento salarial pese al desacuerdo gremial y argumentó, ante la Justicia, que cumple con las medidas cautelares vigentes; al mismo tiempo, los gremios exigen una recomposición cercana al 32%, con el objetivo de "recuperar el poder adquisitivo", y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Luego de esta respuesta por parte del Gobierno Nacional, los gremios anticiparon un esquema de paros continuos en las universidades nacionales, como vienen haciendo hasta ahora, e informaron que preparan la convocatoria de una quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, frente al Palacio de Tribunales.

Paralelamente, el conflicto se trasladó al Congreso de la Nación, donde los rectores continúan con el reclamo de 11 billones de pesos frente a los 7,3 billones asignados en el proyecto oficial, para que se reconozcan dentro del Presupuesto 2027.

Por su parte, el Frente Intersindical Universitario y diversas federaciones docentes y no docentes ratificaron la profundización de su plan de lucha y aseguraron que volverán a reclamar el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario, respaldada por la Justicia, pero frenada por el Ejecutivo; la actualización de las becas estudiantiles; y un presupuesto real para el funcionamiento de los establecimientos de cara al año próximo.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y agrupaciones estudiantiles advirtieron que, de mantenerse este recorte en el Presupuesto 2027, el inicio del ciclo lectivo del próximo año corre serio peligro.