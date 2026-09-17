Presupuesto 2027: el Gobierno profundiza el ajuste en Ciencia y Universidades

Ambos organismos ya atravesaron fuertes recortes presupuestarios y una reducción significativa de sus planteles desde 2024. En el INTA, la merma acumulada en términos reales supera el 43%, mientras que en el INTI se acerca al 49%.

La UBA realizó clases públicas y actividades gratuitas en Plaza de Mayo para reclamar por el financiamiento universitario.

Universidades nacionales

El proyecto contempla 7,34 billones de pesos para las universidades nacionales, muy por debajo de los más de 11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las instituciones de todo el país.

Además del aspecto presupuestario, la iniciativa incorpora una disposición que genera preocupación en el ámbito académico. Las universidades deberían informar al Ministerio de Capital Humano el destino de sus gastos, mientras que el Poder Ejecutivo quedaría facultado para suspender transferencias ante incumplimientos.

Los rectores cuestionan esa condición porque, según advierten, pone en discusión el principio de autonomía universitaria. A su vez, sostienen que los fondos reclamados resultan necesarios para afrontar las obligaciones del sistema.

En paralelo, las autoridades universitarias exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente y anticipan un escenario de fuerte conflictividad si el proyecto mantiene las condiciones planteadas.