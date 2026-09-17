Según los datos del Indec, creció el número de persona que están disponibles para trabajar y buscan empleo. La informalidad laboral llega al 45%.
El desempleo subió a 7,9%, su nivel más alto desde 2021 en la salida de la pandemia, y la informalidad llegó a 45% en el segundo semestre de 2026, según lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, alcanzó el 48,9%; la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 45,0%; y la tasa de desocupación, (TD) personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA, se ubicó en 7,9%.
Las tasas de empleo y desocupación no registraron variaciones significativas respecto al mismo período del año anterior. La tasa de actividad (48,9%) registró una suba estadísticamente significativa de 0,8 p.p. respecto al mismo trimestre de 2025.
La informalidad en el empleo presentó un aumento estadísticamente significativo de 1,0 p.p. con respecto al mismo trimestre del año anterior.
En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan un aumento estadísticamente significativo de 1,3 p.p. y de 0,9 p.p., y se situaron en 7,6% y 9,1%, respectivamente. La proporción de trabajadores cuenta propia dentro de los informales aumentó 3,0 p.p. (de 34,3% a 37,3%).
Las tasas de actividad, de empleo y de desocupación no registraron cambios significativos respecto al trimestre anterior. La tasa de desocupación en aglomerados del interior mostró un aumento estadísticamente significativo de 0,8 p.p. (de 6,8% a 7,6%). La informalidad en el empleo no presentó variaciones estadísticamente significativas con respecto al trimestre anterior.
Las tasas de actividad regionales se ubicaron en 49,3% para Gran Buenos Aires, 49,5% en Cuyo, 45,4% en Noreste, 45,7% en Noroeste, 50,1% en Pampeana y 46,0% en Patagonia. Al considerar la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 49,6%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 45,7%.
Las tasas de empleo regionales se ubicaron en 45,3% para Gran Buenos Aires, 46,5% en Cuyo, 42,2% en Noreste, 43,7% en Noroeste, 45,3% en Pampeana y 43,1% en Patagonia. Al considerar la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 45,4%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 43,0%.
Las tasas de desocupación regionales se ubicaron en 8,2% para Gran Buenos Aires, 5,9% en Cuyo, 7,0% en Noreste, 4,3% en Noroeste, 9,7% en Pampeana y 6,3% en Patagonia. Al considerar la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 8,3%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 6,0%
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