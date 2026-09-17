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El desempleo subió a 7,9%, su nivel más alto desde 2021

Según los datos del Indec, creció el número de persona que están disponibles para trabajar y buscan empleo. La informalidad laboral llega al 45%.

El desempleo subió a 7,9%, su nivel más alto desde 2021 en la salida de la pandemia, y la informalidad llegó a 45% en el segundo semestre de 2026, según lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, alcanzó el 48,9%; la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 45,0%; y la tasa de desocupación, (TD) personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA, se ubicó en 7,9%.

La informalidad en el empleo presentó un aumento estadísticamente significativo de 1,0 p.p. con respecto al mismo trimestre del año anterior.

En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan un aumento estadísticamente significativo de 1,3 p.p. y de 0,9 p.p., y se situaron en 7,6% y 9,1%, respectivamente. La proporción de trabajadores cuenta propia dentro de los informales aumentó 3,0 p.p. (de 34,3% a 37,3%).

Comparación interanual

Las tasas de actividad, de empleo y de desocupación no registraron cambios significativos respecto al trimestre anterior. La tasa de desocupación en aglomerados del interior mostró un aumento estadísticamente significativo de 0,8 p.p. (de 6,8% a 7,6%). La informalidad en el empleo no presentó variaciones estadísticamente significativas con respecto al trimestre anterior.

Perspectiva regional

Las tasas de actividad regionales se ubicaron en 49,3% para Gran Buenos Aires, 49,5% en Cuyo, 45,4% en Noreste, 45,7% en Noroeste, 50,1% en Pampeana y 46,0% en Patagonia. Al considerar la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 49,6%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 45,7%.

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Las tasas de empleo regionales se ubicaron en 45,3% para Gran Buenos Aires, 46,5% en Cuyo, 42,2% en Noreste, 43,7% en Noroeste, 45,3% en Pampeana y 43,1% en Patagonia. Al considerar la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 45,4%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 43,0%.

Las tasas de desocupación regionales se ubicaron en 8,2% para Gran Buenos Aires, 5,9% en Cuyo, 7,0% en Noreste, 4,3% en Noroeste, 9,7% en Pampeana y 6,3% en Patagonia. Al considerar la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 8,3%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 6,0%

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