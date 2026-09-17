El desempleo subió a 7,9%, su nivel más alto desde 2021

En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan un aumento estadísticamente significativo de 1,3 p.p. y de 0,9 p.p., y se situaron en 7,6% y 9,1%, respectivamente. La proporción de trabajadores cuenta propia dentro de los informales aumentó 3,0 p.p. (de 34,3% a 37,3%).

Comparación interanual

Las tasas de actividad, de empleo y de desocupación no registraron cambios significativos respecto al trimestre anterior. La tasa de desocupación en aglomerados del interior mostró un aumento estadísticamente significativo de 0,8 p.p. (de 6,8% a 7,6%). La informalidad en el empleo no presentó variaciones estadísticamente significativas con respecto al trimestre anterior.

Perspectiva regional

Las tasas de actividad regionales se ubicaron en 49,3% para Gran Buenos Aires, 49,5% en Cuyo, 45,4% en Noreste, 45,7% en Noroeste, 50,1% en Pampeana y 46,0% en Patagonia. Al considerar la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 49,6%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 45,7%.

Las tasas de empleo regionales se ubicaron en 45,3% para Gran Buenos Aires, 46,5% en Cuyo, 42,2% en Noreste, 43,7% en Noroeste, 45,3% en Pampeana y 43,1% en Patagonia. Al considerar la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 45,4%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 43,0%.

Las tasas de desocupación regionales se ubicaron en 8,2% para Gran Buenos Aires, 5,9% en Cuyo, 7,0% en Noreste, 4,3% en Noroeste, 9,7% en Pampeana y 6,3% en Patagonia. Al considerar la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa es de 8,3%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes es de 6,0%