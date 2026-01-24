Sin acuerdo en la paritaria, la UTA amenaza con realizar un paro de colectivos

El encuentro se dio en el marco de una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, donde las partes no lograron destrabar el conflicto salarial. Ante la falta de avances en la negociación, el Gobierno dispuso un cuarto intermedio y fijó una nueva audiencia para el próximo martes 27 de enero. El encuentro se realizará de manera virtual.

Durante la reunión, la UTA presentó una nueva propuesta de recomposición salarial, luego de rechazar el ofrecimiento previo del 1%, al que calificaron como una “burla”. Desde el gremio que conduce Roberto Fernández insistieron en que los sueldos actuales no alcanzan para “sostener un hogar”, en un contexto de caída de poder adquisitivo.

Roberto Fernández Paro Transporte Colectivos UTA.jpg El gremio conducido por Roberto Fernández ratificó el estado de alerta tras el fracaso en la última audiencia paritaria.

Por su parte, los representantes de las cámaras empresarias afirmaron que buscan una “justa recomposición salarial”, pero volvieron a condicionar cualquier mejora a la aprobación de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte. Según su análisis, el sector atraviesa un fuerte “estrangulamiento financiero” por el atraso en el pago de subsidios y advirtieron que cerca del 40% de las empresas están al borde de la quiebra.

Tras el nuevo fracaso en la negociación paritarias, la UTA ratificó el estado de alerta y dejó en claro que, si en la próxima audiencia no existe una respuesta concreta, avanzará con un plan de lucha que podría derivar en un paro total de colectivos en el AMBA.

El conflicto salarial tiene lugar en paralelo al recambio de autoridades en la Secretaría de Transporte, tras la renuncia de Luis Pierrini por motivos personales. Desde el Ministerio de Economía destacaron su gestión y confirmaron que el arquitecto Fernando Herrmann asumirá el cargo.

Paro de colectivos UTA.jpg La UTA analiza la posibilidad de realizar un paro de colectivos.

Colectivos: el boleto aumentará en febrero

En el segundo mes del año habrá un incremento en las tarifas de colectivos del AMBA. Las líneas que circulan por el Conurbano registrarán una suba del 4,8%, al combinar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec con el adicional previsto en la fórmula. Y en la Ciudad, el aumento será del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre pasado.

De este modo, el boleto mínimo para los colectivos que hacen recorridos íntegramente por el Conurbano costará $721,08, mientras que en el distrito porteño saldrá $637,58.