La UTA amenaza con un nuevo paro de colectivos después del fracaso de la paritaria

Este desacuerdo dejó abierta la posibilidad de que el sindicato de los colectiveros convoque a medidas de fuerza si esto no se soluciona en el corto plazo.

Los trenes funcionarán con normalidad. ¿Y los colectivos? Si no se llega a un acuerdo en el corto plazo, la UTA tomará fuertes medidas y hará un paro.

Durante esta reunión las cámaras empresariales, que agrupan a las transportistas AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA, ofrecieron un incremento salarial del 1%, lo que fue tomado como "burla" por parte de la UTA.

Desde la organización conducida por Roberto Fernández expresaron que no van a ser rehenes de las disputas financieras que tienen los empresarios con el Estado y, hasta la próxima reunión que será el 20 de enero, se mantendrán con su postura y con la posibilidad de convocar a un paro.

Desde el sector empresarial acusan un "estrangulamiento financiero" en el que se combinaron una actualización insuficiente de la tarifa del boleto y un retraso en el flujo de subsidios estatales, lo que llevó al 40% de las empresas transportistas al borde de la quiebra.

Adrián Noriega, vocero de la CEAP, fue contundente: "Sin un mayor aporte de fondos públicos por parte de la Secretaría de Transporte, las empresas carecen de los recursos necesarios para afrontar las demandas salariales de los choferes".

Desde la UTA reafirmaron que el salario básico, fijado en $1.370.000 más adicionales, se encuentra bajo presión y expresaron que no van a permitir la precarización laboral ni el pago fuera de término.

Para la próxima reunión se pidió la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para poder destrabar la negociación entre las partes.