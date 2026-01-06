Consultá el horóscopo chino del miércoles 7 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Un análisis profundo te permite dar un paso sabio. La intuición está fina. Números de la Suerte: 4, 18, 29
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía vital en aumento. Hoy todo lo que implique movimiento te beneficia. Números de la Suerte: 8, 12, 33
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Empatía y ternura dominan el día. Te acercás a alguien desde el corazón. Números de la Suerte: 1, 10, 28
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu humor ilumina el ambiente. Contagiás alegría y frescura. Números de la Suerte: 6, 17, 31
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Ordenás tus ideas con facilidad. Un plan toma forma clara y concreta. Números de la Suerte: 2, 15, 24
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Actuás con nobleza y equilibrio. Hoy un vínculo se fortalece por tu sinceridad. Números de la Suerte: 3, 19, 35
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La generosidad te abre puertas. Compartir algo trae un beneficio inesperado. Números de la Suerte: 9, 21, 34
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy te sorprende una noticia positiva. El día trae claridad y una nueva oportunidad. Números de la Suerte: 2, 20, 39
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Tu firmeza es valorada por otros. Alguien te reconoce por tu constancia. Números de la Suerte: 5, 14, 27
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Te animás a dar un salto importante. La valentía abre caminos nuevos. Números de la Suerte: 7, 13, 25
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía fluye en tus relaciones. Un gesto amable te une más a un ser querido. Números de la Suerte: 3, 11, 36
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillás sin esfuerzo. Hoy tu presencia inspira a otros a actuar. Números de la Suerte: 9, 16, 30
