Consultá el horóscopo chino del jueves 8 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te guía como un faro. Hoy entendés algo que antes se te escapaba. Números de la Suerte: 5, 10, 32

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento y entusiasmo. Un viaje corto o paseo te llena de vitalidad. Números de la Suerte: 7, 19, 30

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Te conectás con la ternura. Un gesto amoroso de alguien te conmueve. Números de la Suerte: 2, 15, 28

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Día ágil mentalmente. Resolvés rápido y sorprendés con ideas inteligentes. Números de la Suerte: 6, 17, 24

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Ordenás y priorizás sin esfuerzo. Hoy un papel, pedido o trámite se facilita. Números de la Suerte: 1, 13, 31

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad y protección te rodean. Actuás desde el corazón con total claridad. Números de la Suerte: 8, 20, 35

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Tu día se llena de placer y calidez. Algo rico o un mimo te mejora la energía. Números de la Suerte: 9, 11, 26

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Surgen ideas claras que mejoran tu organización. Un cambio simple genera alivio. Números de la Suerte: 3, 12, 27

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Te mostrás confiable y firme. Alguien se apoya en vos con total tranquilidad. Números de la Suerte: 8, 14, 33

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Hoy sentís fuerza y determinación. Un desafío te estimula a superarte. Números de la Suerte: 1, 23, 37

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La suavidad te llena el alma. Evitá tensiones y buscá belleza a tu alrededor. Números de la Suerte: 4, 16, 29

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Energía expansiva. Podés conquistar una meta si mostrás tu esencia sin filtros. Números de la Suerte: 9, 18, 39