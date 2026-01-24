Consultá el horóscopo chino del domingo 25 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Hoy las señales internas son fuertes. Escuchalas. Números de la Suerte: 6, 15, 29

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Acción y claridad. Avanza algo que parecía detenido. Números de la Suerte: 3, 18, 30

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Energía suave que atrae ternura y apoyo. Números de la Suerte: 7, 22, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Inteligencia veloz. Soluciones brillantes en segundos. Números de la Suerte: 5, 12, 34

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden y exactitud. Excelente día para trámites. Números de la Suerte: 10, 21, 32

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad que sana vínculos. Números de la Suerte: 11, 16, 28

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Relajación profunda. Regalos del universo en pequeñas formas. Números de la Suerte: 23, 24, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32

Rata: Un proyecto cobra forma. Hoy ves resultados concretos. Números de la Suerte: 2, 13, 28

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad. Evitá cambios grandes y priorizá tu paz. Números de la Suerte: 1, 19, 35

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Día para avanzar sin miedo. Inspirás confianza. Números de la Suerte: 8, 14, 33

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Tus emociones fluyen con armonía. Buscar belleza te hará bien. Números de la Suerte: 4, 17, 31

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Liderazgo natural. Todos siguen tu energía. Números de la Suerte: 9, 20, 36