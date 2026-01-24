Consultá el horóscopo chino del domingo 25 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Hoy las señales internas son fuertes. Escuchalas. Números de la Suerte: 6, 15, 29
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Acción y claridad. Avanza algo que parecía detenido. Números de la Suerte: 3, 18, 30
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Energía suave que atrae ternura y apoyo. Números de la Suerte: 7, 22, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Inteligencia veloz. Soluciones brillantes en segundos. Números de la Suerte: 5, 12, 34
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden y exactitud. Excelente día para trámites. Números de la Suerte: 10, 21, 32
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad que sana vínculos. Números de la Suerte: 11, 16, 28
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Relajación profunda. Regalos del universo en pequeñas formas. Números de la Suerte: 23, 24, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32
Rata: Un proyecto cobra forma. Hoy ves resultados concretos. Números de la Suerte: 2, 13, 28
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad. Evitá cambios grandes y priorizá tu paz. Números de la Suerte: 1, 19, 35
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Día para avanzar sin miedo. Inspirás confianza. Números de la Suerte: 8, 14, 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Tus emociones fluyen con armonía. Buscar belleza te hará bien. Números de la Suerte: 4, 17, 31
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Liderazgo natural. Todos siguen tu energía. Números de la Suerte: 9, 20, 36
comentar