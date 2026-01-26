Consultá el horóscopo chino del martes 27 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Reflexión profunda; no apures decisiones. Números de la Suerte: 4, 16, 29
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Impulso emocional y físico. Gran día para cambios. Números de la Suerte: 1, 21, 31
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad elevada. Lo artístico fluye con magia. Números de la Suerte: 5, 18, 36
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Hoy tu ingenio te abre puertas. Números de la Suerte: 7, 11, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Claridad ordenada. Revisá detalles: todo mejora. Números de la Suerte: 10, 23, 30
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Nobleza activa. Acompañás a alguien y te lo agradece. Números de la Suerte: 12, 19, 33
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Comodidad y bienestar. Rodeate de afectos. Números de la Suerte: 14, 24, 29
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Avances rápidos y concretos. Hoy nada te detiene. Números de la Suerte: 8, 20, 32
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Necesitás orden. Acomodar tu espacio te aclara la mente. Números de la Suerte: 6, 13, 30
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Fuerza y determinación al máximo. Números de la Suerte: 2, 17, 35
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Día para sanar emociones. Una charla te tranquiliza. Números de la Suerte: 3, 15, 27
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu energía es magnética. Se abre un camino nuevo. Números de la Suerte: 9, 22, 34
comentar