Consultá el horóscopo chino del martes 27 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Reflexión profunda; no apures decisiones. Números de la Suerte: 4, 16, 29

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Impulso emocional y físico. Gran día para cambios. Números de la Suerte: 1, 21, 31

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad elevada. Lo artístico fluye con magia. Números de la Suerte: 5, 18, 36

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Hoy tu ingenio te abre puertas. Números de la Suerte: 7, 11, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Claridad ordenada. Revisá detalles: todo mejora. Números de la Suerte: 10, 23, 30

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Nobleza activa. Acompañás a alguien y te lo agradece. Números de la Suerte: 12, 19, 33

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Comodidad y bienestar. Rodeate de afectos. Números de la Suerte: 14, 24, 29

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Avances rápidos y concretos. Hoy nada te detiene. Números de la Suerte: 8, 20, 32

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Necesitás orden. Acomodar tu espacio te aclara la mente. Números de la Suerte: 6, 13, 30

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Fuerza y determinación al máximo. Números de la Suerte: 2, 17, 35

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Día para sanar emociones. Una charla te tranquiliza. Números de la Suerte: 3, 15, 27

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu energía es magnética. Se abre un camino nuevo. Números de la Suerte: 9, 22, 34