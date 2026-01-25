Consultá el horóscopo chino del lunes 26 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición profunda; ideal para tomar decisiones espirituales. Números de la Suerte: 6, 13, 29

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Fuego interno activo. Excelente para avanzar. Números de la Suerte: 8, 18, 32

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emociones dulces. Hoy te sentís acompañada por la vida. Números de la Suerte: 5, 20, 33

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu mente rápida te ayuda a convencer a alguien clave. Números de la Suerte: 9, 11, 26

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden y estrategia. Pequeños ajustes traen grandes mejoras. Números de la Suerte: 10, 19, 35

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Tu nobleza atrae alianzas genuinas. Números de la Suerte: 12, 22, 31

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Disfrute puro. Un mimo o regalo inesperado te alegra. Números de la Suerte: 16, 24, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Tu creatividad sorprende incluso a vos misma. Números de la Suerte: 3, 17, 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad emocional. Elegí la calma ante cualquier tensión. Números de la Suerte: 7, 14, 28

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía expansiva. Grandes posibilidades cerca. Números de la Suerte: 4, 21, 36

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Enorme vitalidad. Tu presencia se nota en todo. Números de la Suerte: 1, 23, 34

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Suavidad interna. Hoy podés crear belleza y paz. Números de la Suerte: 2, 15, 30