Consultá el horóscopo del lunes 5 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Necesitás movimiento. Actividad física o cambios de rutina te revitalizan. Números: 3, 18, 29
TAURO (Abril 21-Mayo 20): La estabilidad vuelve a ser tu fortaleza. Concentrate en lo esencial. Números: 4, 14, 28
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Excelente día para conversar, negociar o comunicar ideas. Números: 6, 21, 33
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emociones en calma. Buscá actividades que te nutran el alma. Números: 5, 11, 30
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu carisma te abre puertas sociales y laborales. Aprovechalo. Números: 1, 13, 27
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): La organización te permite ver resultados inmediatos. Números: 8, 19, 35
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Sensibilidad equilibrada. Es buen día para decorar, armonizar o embellecer. Números: 2, 16, 26
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Una verdad sale a la luz y te libera. Números: 9, 17, 31
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Expansión emocional. Hoy soñás más lejos de lo habitual. Números: 7, 22, 32
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Disciplina firme. Podés resolver un tema difícil. Números: 12, 24, 36
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Ideas luminosas. Día para llamar la atención creativamente. Números: 10, 23, 34
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Percepción profunda. Te llega una señal que esperabas. Números: 15, 20, 37
