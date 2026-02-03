Consultá el horóscopo chino del miércoles 4 de febrero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Discernimiento agudo. No todo merece respuesta; elegís bien tus batallas. Números de la Suerte: 7, 19, 31.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ganas de cambio. Un giro pequeño en tu rutina ya se siente liberador. Números de la Suerte: 6, 17, 28.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Empatía fuerte. Entendés sin que te expliquen demasiado.Números de la Suerte: 5, 16, 25.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Versatilidad ganadora. Cambiar de plan sobre la marcha te favorece. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Momento para ordenar papeles, cuentas o armarios. El orden externo te calma. Números de la Suerte: 10, 22, 35.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Protección emocional. Decir que no a algo que te drena es un acto de suerte.Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Calidez humana. Un gesto de generosidad te vuelve multiplicado.Números de la Suerte: 4, 13, 27.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día mentalmente muy activo. Canalizarlo en organización te ahorra estrés.Números de la Suerte: 2, 15, 26.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad ganada. Un pequeño logro refuerza tu confianza. Números de la Suerte: 4, 18, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Coraje en alza. Hoy podés romper con un hábito que te frenaba.Números de la Suerte: 1, 8, 29.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Energía suave. Rodearte de belleza y calma te recarga. Números de la Suerte: 3, 14, 32.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo social. Una presentación o reunión te deja en muy buena posición. Números de la Suerte: 8, 20, 34.