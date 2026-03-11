Consultá el horóscopo chino del jueves 12 de marzo

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio rápido. Un comentario tuyo resuelve una incomodidad. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden práctico. Hoy lo prolijo se traduce en eficacia. Números de la Suerte: 10, 22, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad sincera. Acompañás a quien realmente lo necesita, no por obligación. Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar pleno. Comer, descansar y reír con gente que querés es el plan ideal. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día ágil para trámites y organización. Aprovechalo. Números de la Suerte: 2, 11, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad elegida. Hacés lo que te ordena, no lo que te dispersa. Números de la Suerte: 3, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Acción consciente. Encarás un tema con valentía, pero midiendo consecuencias. Números de la Suerte: 1, 9, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima armonioso. Pequeños detalles de cuidado valen mucho. Números de la Suerte: 4, 15, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo firme. Mantenés tu presencia sin sobreactuar. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición clara. Lo que sentís en el cuerpo es una señal importante. Números de la Suerte: 7, 16, 29.