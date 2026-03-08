Horóscopo |

Consultá el horóscopo chino del lunes 9 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Dinamismo. Te viene bien hacer, moverte, ocupar el cuerpo. Números de la Suerte: 5, 19, 33.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción empática. Ver el lado humano de todo te guía. Números de la Suerte: 6, 18, 25.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Astucia comunicativa. Una frase justa abre una puerta cerrada. Números de la Suerte: 9, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden consciente. Reorganizar tu espacio mejora tu foco. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Justicia firme. Defendés a alguien o algo en lo que creés. Números de la Suerte: 11, 23, 27.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer medido. Disfrutás sin excesos y eso te hace bien. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día estratégico. Planear la semana te da ventaja. Números de la Suerte: 3, 12, 24.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza en lo concreto. Te ocupás de temas materiales con responsabilidad. Números de la Suerte: 2, 17, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso decidido. Te animás a tomar una decisión postergada. Números de la Suerte: 1, 8, 29.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Suavidad útil. Bajar el tono de la conversación ayuda a todos. Números de la Suerte: 4, 15, 31.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Protagonismo. Te toca marcar dirección, aunque no te lo propongas. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Perspicacia. Entendés rápido quién es quién en una situación. Números de la Suerte: 7, 16, 32.

