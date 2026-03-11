Consultá el horóscopo del jueves 12 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día ideal para llamadas, mails, reuniones cortas. Tu mente conecta puntos que otros no ven. Números: 6, 10, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón está tierno, pero más fuerte. Un recuerdo ya no hiere; ahora enseña. Números: 3, 15, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés chances de destacar con algo creativo. Mostrar lo que hacés te abre puertas. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Tareas cotidianas se encadenan bien. La sensación de “lo tengo bajo control” te relaja. Números: 5, 16, 31.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy piden presencia real, no solo formas. Escuchar de verdad vale más que adornar palabras. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís cambios internos que ya empezaron. Aceptarlos acelera tu crecimiento personal. Números: 9, 18, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de aprender, viajar o explorar. Aunque no puedas moverte mucho, tu mente puede viajar lejos. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te enfocás en metas claras. Ajustar el método hoy mejora los resultados mañana. Números: 10, 20, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu lado visionario ve posibilidades donde otros ven problemas. Esa es tu ventaja. Números: 11, 21, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de intuición muy alta. Hacer caso a tus sensaciones te ahorra explicaciones. Números: 1, 13, 33.