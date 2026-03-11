Consultá el horóscopo del jueves 12 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Energía disponible para dar un volantazo. Una decisión rápida, pero honesta con vos, cambia el rumbo. Números: 2, 7, 24.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás estabilidad en cuerpo y bolsillo. Ordenar cuentas y hábitos te da serenidad. Números: 4, 11, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Día ideal para llamadas, mails, reuniones cortas. Tu mente conecta puntos que otros no ven. Números: 6, 10, 23.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón está tierno, pero más fuerte. Un recuerdo ya no hiere; ahora enseña. Números: 3, 15, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés chances de destacar con algo creativo. Mostrar lo que hacés te abre puertas. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Tareas cotidianas se encadenan bien. La sensación de “lo tengo bajo control” te relaja. Números: 5, 16, 31.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Los vínculos hoy piden presencia real, no solo formas. Escuchar de verdad vale más que adornar palabras. Números: 8, 14, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuís cambios internos que ya empezaron. Aceptarlos acelera tu crecimiento personal. Números: 9, 18, 32.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de aprender, viajar o explorar. Aunque no puedas moverte mucho, tu mente puede viajar lejos. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te enfocás en metas claras. Ajustar el método hoy mejora los resultados mañana. Números: 10, 20, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu lado visionario ve posibilidades donde otros ven problemas. Esa es tu ventaja. Números: 11, 21, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de intuición muy alta. Hacer caso a tus sensaciones te ahorra explicaciones. Números: 1, 13, 33.
comentar