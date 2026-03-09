Horóscopo |

Consultá el horóscopo chino del martes 10 de marzo

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento liberador. Un cambio de escenario te aclara la mente. Números de la Suerte: 5, 19, 32.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción profunda. Compartir lo que sentís con alguien de confianza alivia. Números de la Suerte: 6, 17, 24.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio chispeante. Resolvés un problema con una idea fuera de lo común. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden meticuloso. La prolijidad hoy es tu superpoder. Números de la Suerte: 10, 22, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad visible. Demostrás con hechos que estás presente. Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar cálido. Valorar los pequeños placeres del día te equilibra. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día mentalmente intenso. Poner los pensamientos por escrito ordena mucho. Números de la Suerte: 2, 11, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad paulatina. Un tema económico se empieza a encarrilar. Números de la Suerte: 3, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Fuego alto. Ideal canalizar en deporte o proyecto, no en peleas. Números de la Suerte: 1, 9, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Ternura protectora. Cuidar a alguien también te fortalece. Números de la Suerte: 4, 15, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo social. Tu presencia se hace notar en cualquier entorno. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición fina. Escucharte por dentro ahorra errores. Números de la Suerte: 7, 16, 29.

