Consultá el horóscopo del lunes 19 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): La competitividad se enciende, pero en el buen sentido. Usá esa fuerza para superarte, no para discutir. Números: 2, 7, 25.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Hoy un “no” firme te libera de un compromiso incómodo. Tu paz vale más que quedar bien con todos. Números: 4, 13, 30.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mucha actividad mental: ideas, mensajes, idas y vueltas. Elegí a qué le das atención y qué silenciás. Números: 6, 18, 23.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Tema familia o pasado reaparece, pero ya no te encuentra igual. Ves la situación con más fuerza interna. Números: 3, 15, 29.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Podés brillar en algo creativo o en liderazgo. Un halago inesperado sube tu autoestima. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Cuidar detalles hoy hace una gran diferencia en el resultado final. No subestimes tu capacidad de mejora. Números: 5, 16, 34.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Buscás equilibrio entre dar y recibir. Un acto de justicia simbólica te deja el corazón liviano. Números: 8, 14, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Día intenso emocionalmente, pero con potencial transformador. Algo que dolía se convierte en aprendizaje. Números: 10, 19, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Surgen ganas de planear viaje, salida o experiencia distinta. La expansión hoy es más mental que física. Números: 7, 11, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Se reconocen tus méritos, aunque sea en silencio. No necesitás aplausos para saber lo que valés. Números: 12, 21, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu lado rebelde se activa frente a una norma que no compartís. Podés cuestionar sin romperlo todo. Números: 4, 17, 31.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad aumentada ante el entorno. Alejate de dramas ajenos y poné límites sanos a la carga emocional. Números: 6, 20, 28.