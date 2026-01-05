Consultá el horóscopo chino del martes 6 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La sabiduría interna se enciende. Hoy ves más de lo que otros notan. Números de la Suerte: 6, 13, 30

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 La aventura te llama con fuerza. Un movimiento inesperado abre un camino excitante. Números de la Suerte: 8, 12, 24

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad elevada. Es un buen día para ayudar o acompañar a alguien cercano. Números de la Suerte: 3, 10, 26

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio te destaca. Una idea graciosa o brillante genera una oportunidad. Números de la Suerte: 5, 18, 32

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Hoy la prolijidad evita demoras. Revisá documentos o detalles importantes. Números de la Suerte: 1, 16, 23

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad te vuelve más fuerte. Un gesto noble te posiciona muy bien con alguien querido. Números de la Suerte: 6, 11, 34

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Un día dulce y armonioso. Disfrutás de la compañía, la comida y los pequeños placeres. Números de la Suerte: 8, 21, 27

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy tu intuición se activa con fuerza. Confiá en las sensaciones que te guían hacia una mejor decisión. Números de la Suerte: 1, 14, 33

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La estabilidad domina el día. Avanzás a tu ritmo, sin presiones y con firmeza interna. Números de la Suerte: 4, 17, 28

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Una ola de energía te impulsa a cambiar algo importante. Seguí el impulso, pero con claridad. Números de la Suerte: 7, 20, 35

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Necesitás ternura y calma. Buscá espacios de silencio para encontrar tu centro. Números de la Suerte: 2, 15, 29

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu carisma atrae apoyo y admiración. Aprovechá para presentar ideas. Números de la Suerte: 9, 19, 31