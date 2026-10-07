Número de la Suerte: 4

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una conversación divertida puede derivar en algo mucho más útil. Prestá atención a las oportunidades que llegan disfrazadas de casualidad.

Número de la Suerte: 27

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Necesitás poner orden donde se acumularon pequeñas desprolijidades. Una hora bien utilizada puede dejarte varios pasos adelante.

Número de la Suerte: 11

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Hoy tu intuición sobre las personas será bastante certera. No ignores las diferencias entre lo que alguien dice y lo que realmente hace.

Número de la Suerte: 23

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una jornada propicia para disfrutar sin demasiadas exigencias. Priorizar el bienestar puede ayudarte a recuperar entusiasmo.

Número de la Suerte: 15

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Tu inteligencia práctica estará especialmente activa. Una solución sencilla puede resolver aquello que se había vuelto innecesariamente complejo.

Número de la Suerte: 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Día favorable para fortalecer tu seguridad económica o material. Revisar una decisión con calma puede ayudarte a elegir mejor.

Número de la Suerte: 18

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Un desafío despierta tu espíritu competitivo. El verdadero triunfo será superarte a vos mismo y no demostrar nada a los demás.

Número de la Suerte: 7

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Buscá ambientes tranquilos y conversaciones honestas. Hoy tu equilibrio dependerá bastante de aquello que decidas dejar afuera.

Número de la Suerte: 22

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu magnetismo está en alza y una persona importante puede prestar atención a lo que hacés. Mostrate auténtico y evitá exageraciones.

Número de la Suerte: 35

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Tu percepción te permite reconocer una oportunidad disimulada. Analizala sin comentarla demasiado hasta tener la situación más clara.

Número de la Suerte: 29