Consulta el horóscopo chino del lunes 18 de mayo

Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Tu creatividad te permite resolver situaciones complejas. La innovación te da ventaja. Confiar en tus ideas te beneficia.

Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te da mayor control. Hoy organizar es clave.

Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La lealtad se fortalece con acciones concretas. Elegís sostener lo importante. Eso mejora vínculos genuinos.

Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El bienestar aparece cuando bajás la exigencia. Permitirte descansar mejora tu energía. Buscar equilibrio te beneficia.

Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para reorganizar tu energía y prioridades. No todo requiere tu atención inmediata. Elegir bien dónde enfocarte mejora resultados.

Números de la Suerte: 1, 18, 30

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia sigue marcando el rumbo. Mantener tu ritmo te da estabilidad. Lo sostenido empieza a consolidarse.

Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La intensidad puede jugar a favor si la canalizás con inteligencia. Evitar decisiones impulsivas mejora tu rendimiento. La estrategia es clave.

Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La armonía emocional te permite pensar con claridad. Evitar conflictos innecesarios mejora tu día. La calma te beneficia.

Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu presencia genera impacto positivo en tu entorno. Hoy podés liderar con naturalidad. Confiar en tu capacidad te posiciona mejor.

Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La observación te da ventaja estratégica. Detectás detalles importantes antes que otros. Escuchar tu intuición mejora decisiones.

Números de la Suerte: 6, 24, 35